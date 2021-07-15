Кроссворд: как хорошо вы знаете термины из казино?

13 вопросов из игорного бизнеса помогут вам разобраться, насколько хорошо вы разбираетесь в специализированных терминах

Азартные люди любят посещать казино, а с легализацией игорного бизнеса в Украине этот вид развлечения стал еще более доступный.

Опытные игроки должны хорошо знать игорную терминологию, чтобы лучше разбираться в деле. Мы придумали специальный онлайн-кроссворд для вас! Проверьте, насколько хорошо вам известны понятия игорного бизнеса. Возможно, новые термины помогут вам еще больше вникнуть во все аспекты игры. Ответы будут доступны внизу, поэтому не листайте до конца, пока не разгадаете кроссворд. Удачи!

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