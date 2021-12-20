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Игорный бизнес принес в бюджет Украины 1,5 миллиарда за 2021 год. Какие перспективы в будущем?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 декабря, 18:10
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей озвучила суммы прибыли для госбюджета
В Киеве прошла конференция "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине"
В Киеве прошла конференция "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине" / Фото: Ukranews

В пятницу, 17 декабря, состоялся круглый стол "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине". Мероприятие прошло в пресс-центре "Українські новини" при участии крупнейших гемблинг-компаний страны, а также Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

На конференции участники подвели итоги 2021 года после первого года работы комиссии. Так, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум сообщил, что за этот год бизнес принес в бюджет страны не менее 1,5 млрд гривен.

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"В 2021 году на функционирование игорного бизнеса было выделено 137,5 млн гривен. При этом в результате работы КРАИЛ лишь от лицензированных платежей госбюджет уже получил 1,5 миллиарда гривен.

В свою очередь, совокупный экономический эффект для экономики Украины от легализации сферы азартных игр оценивается в районе 30 млрд гривен".

По его словам, на 2022 год в проект бюджета на финансирование КРАИЛ заложено еще меньше – 107,18 миллиона. При этом ожидается, что в случае принятия законопроекта о налогообложении игорного бизнеса прибыль от индустрии может вырасти в разы.

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Также участие в круглом столе принял и генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко, который высказал свое мнение о развитии социальной ответственности компаний игровой индустрии.

"Социальные проекты призваны снизить напряжение относительно игорного бизнеса и донести до широкой аудитории, что это один из видов интеллектуального досуга. Для нас в приоритете сотрудничество по проектам, которые похожи на наш продукт по позиционированию и ценностям.

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Особенность покера в сравнении с другими видами гемблинга состоит в том, что он имеет неоспоримую спортивную составляющую. Мы исходим из позиции, что нужно максимально донести до аудитории понимание, что покер – это спорт. Успех в игре зависит от навыков, а не от везения.

Бренд PokerMatch уже организует собственные ивенты, где основное внимание направлено на обучение спортивному покеру, а также проводит чемпионаты и Кубки Украины в онлайне и поддерживает всеукраинские соревнования в живом формате".

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