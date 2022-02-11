315 миллионов от дьявола: что произошло с обладателем самого крупного джекпота США

20 лет назад Джек Уиттакер сумел выиграть баснословную сумму в лотерею и собирался кардинально изменить свою жизнь. Однако этим он лишь открыл "Ящик Пандоры"

Джеку Уиттакеру не принесли счастья 315 миллионов

Победа в лотерее зачастую влечет за собой серьезные изменения в жизни. Кто-то вкладывает деньги в бизнес и приумножает. Кому-то проще спустить их на себя или на благотворительность.

А бывают случаи, когда большие выигрыши портят жизнь человеку. Так случилось с бизнесменом из США Джеком Уиттакером, жизнь которого разделилась на "до" 2002 года и "после".

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Тогда 56-летний владелец строительной компании был вне себя от счастья, поскольку выиграл в лотерее аж 315 миллионов долларов. Самый крупный лотерейный джекпот в истории США! Такая сумма многим из нас и не снилась бы, но кто б мог подумать, что она сломает жизнь Джеку.

Причем, проблемы начались с банального получения приза. Приехав в офис компании, Джек узнал, что у него есть два варианта получения денег. При первом варианте он получил бы всю сумму частями в течение долгих лет.

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Также Уиттакеру предлагали забрать джекпот сразу, но он вынужден был бы уплатить большой процент налога и издержек. В итоге мужчина выбрал второй вариант и получил на руки чуть более ста миллионов.

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Часть из них он сразу решил пусть на благотворительность. Пять миллионов были потрачены на постройку церквей по всем США. Также Уиттакер создал фонд помощи бедным людям, который обеспечивал их необходимой едой и одеждой.

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Также американец не стеснялся дарить роскошные подарки близким людям и не только. К примеру, продавщице, у которой он купил тот самый лотерейный билет, Джек решил подарить дом, а позже купил для нее крутой автомобиль.

Со временем и сам Уиттакер начал жить на широкую руку, не отказывая себе в посещении дорогих баров и казино. Кроме того, он подсел на азартные игры. К тому же, его слава счастливчика не давала покоя окружающим.

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Джек не раз становился жертвой ограблений. Один раз преступники смогли украсть у него из багажника 545 тысяч долларов, которые он привез в стрип-клуб, чтобы хорошенько потратиться.

Также на Уиттакера стали сыпаться обвинения в домогательстве, а две женщины даже заявили о сексуальном насилии со стороны американца. Конечно же, истцов манила возможность "отщипнуть" у местного богача хоть какую-то сумму.

В итоге это ввело Джека в депрессию, и он стал злоупотреблять алкоголем и все чаще проигрывал деньги в казино. Это также разрушило его семью. От Уиттакера ушла жена, а дочь была найдена мертвой из-за передозировки наркотиками.

Позже американец признался, что лучше б он порвал тот билет, так как деньги принесли ему много несчастья. Как он сам сказал, эти 315 миллионов были посланы самим дьяволом, чтобы отобрать у него все самое ценное.