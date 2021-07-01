Игры разума: как трое авантюристов из Восточной Европы обставили казино на 1,3 миллиона, и осталась с деньгами, несмотря на арест

Невероятная история одной недоказанной аферы, которая больше похожа на сценарий фильма Гая Ричи, но при этом произошла в реальной жизни

Игра в рулетку / Фото: Getty Images

Азартные игры существуют столько, сколько существует человечество. Их запрещали, предавали анафеме, но они неизменно возвращались. Кто-то считает игру на деньги злом, кто-то не мыслит себя без азарта. Истина, как всегда где-то посредине.

В рубрике "Игры разума" рассказываем о случаях, как умные люди использовали азарт себе на пользу.

МОЯ ИГРА – МОИ ПРАВИЛА?

Говорят, казино обыграть нельзя в принципе. Повезти может раз-другой, но в сухом остатке заведение всегда будет иметь преимущество перед игроком ровно на 2,7 процента (если говорить об игре в рулетку). То есть, по теории вероятности, выиграть у казино действительно нельзя. Но это, если действовать по правилам. А если эти самые правила нарушить? Причем легально? И при этом хорошо разбираться в юриспруденции? Тогда – можно, что доказывает захватывающая история, о которой когда-нибудь обязательно снимут кино. И о которой (прости, Голливуд, но мы – первые) "Сегодня" расскажет прямо сегодня.

CHERCHEZ LA FEMME

В один из мартовских дней 2004 года в Лондоне и началась эта история.

В лобби престижнейшего отеля Ritz на улице Пикадилли вошла женщина, которую позднее анонимные источники в полиции, в "сливах" газетам типа The Sun, то есть, "желтой прессе", опишут словом posh ("шикарная"). Она сразу направилась на 2-й этаж, где находилось казино при отеле. Села за игровой стол с рулеткой. В казино эта дама не бывала уже давненько, хотя в свое время в родном Будапеште ее часто видели в игорных заведениях. До того момента, пока администраторы всех венгерских казино не наложили ей запрет на посещение заведений. Причина: уж очень часто выигрывала. Казино имеет право так делать, но "дисквалификация" всегда имеет срок. Обычно это выглядит так: к особо удачливому игроку подходит менеджер заведения, и, всячески извиняясь, произносит фразу наподобие "прошу прощения, мы очень уважаем Мастерство в самых разных сферах, но прямо сейчас Ваше пребывание в нашем казино является нежелательным. Вы можете вернуться спустя месяц, когда мы сможем соответствовать Вашему уровню Мастерства".

И хотя никаких прямых улик у тружеников игорного бизнеса на руках не было, "мадам Икс" (имя женщины в итоге так и не было предано огласке, ниже узнаете, почему) пришлось временно сменить гуляш на fish-and-chips, а Дунай на Темзу.

..."Новичкам везет" – в первый же вечер венгерская гостья, которую сопровождали двое друзей из Сербии (кто они были, и как именно распределялись роли в этом "ансамбле", никто так и не узнал) выиграла в рулетку 100 000 фунтов – немало, как для почина. Но это было лишь начало.

ТРИАДА

В следующий вечер трио вернулось в то же казино, и на сей раз их "улов" при игре в рулетку был куда крупнее: 1,2 миллиона фунтов! Троице игроков феноменально, патологически (!) везло весь вечер: шарик рулетки неизменно останавливался именно в том секторе, на который ставили наши герои.

Не выплатить выигрыш казино не может по закону, если только не поймать мошенников "за руку". Но и о "фантастическом везении" заведения обязаны тут же сообщать в полицию, руководствуясь "Законом об азартных играх", датированным еще 1845 годом (о, старая-добрая Англия!). В общем, скрепя сердце и с каменными лицами сотрудники выдали счастливчикам по их требованию 300 000 фунтов наличными, а на остальную сумму (так почти всегда бывает при очень крупном выигрыше) выписали чек на предъявителя.

В то же самое время где-то в подсобным помещении какой-то другой сотрудник казино вызывал по телефону полицию...

ГАДЖЕТЫ ИНОГДА ПОЛЕЗНЫ

Троица даже не успела выйти из дверей, как была арестована сотрудниками "Скотланд Ярда" по обвинению в мошенничестве. Прямо на месте у них при обыске изъяли целую кучу мобильных телефонов и лазерный сканер. После дачи показаний (наши герои все обвинения отрицали), "счастливчики" были отпущены под подписку о невыезде: их обязали постоянно находиться в отеле до завершения расследования. Они и не спорили. И после всегда приходили на допросы по первому же требованию, но ни в чем так и не признавались.

Сотрудники "Скотланд Ярда" имели более-менее стройную версию преступления:

Скорее всего, злоумышленники воспользовались мобильными телефонами и лазерным сканером, чтобы замерять скорость движения шарика по котлу рулетки. Обработанная информация (скорость, угол, наклон) тут же передавалась по Wi-Fi на компьютер, который мгновенно просчитывал, в какой именно сектор (конкретное число – чересчур, даже для компьютера) в итоге упадет шарик. Через мгновения игроку приходила SMS с прогнозируемым числом, и у него оставалось полсекунды-секунда на то, чтобы успеть сделать ставку.

Казалось бы, бери, "выдергивай" признания, и готовь обвинение для суда. Но, во-первых, у "Скотланд Ярда" другой стиль и методы; во-вторых, подозреваемые продолжали "играть в молчанку"; в-третьих, обнаружилась неожиданная юридическая проблема...

КОНСЕРВАТИЗМ – НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

На записях камер из игрового зала было видно, что троица использовала мобильники, находясь за столом. Но сыщики очень быстро узнали прискорбную новость: привлечь за мошенничество гастролеров никак нельзя!

Дело в том, что в 2004 году в Великобритании все еще действовал тот самый закон от 1845 года, в статье 17 которого было четко записано: "Недопустимо использование в казино любых запрещенных предметов". А под такими понимались механизмы, оказывающие влияние на саму рулетку, ее скорость и т.д. Раньше это были магниты, грузы, изменявшие наклон рулетки. Но мобильные телефоны и сканер никак не влияют на сам механизм, а потому НЕ МОГУТ БЫТЬ МЕХАНИЗМОМ МОШЕННИЧЕСТВА юридически. Они просто собирают статистику, а это не запрещено. При том, что сами казино (большинство, в тот момент) с радостью использовали рекламный нарратив, что, мол, "у нас могут выиграть только самые умные, только те, кто хорошо просчитывают ситуацию…" Ну, и какие тогда могут быть претензии к прекрасной венгерке и двум ее компаньонам, если владельцы казино сами установили такие правила игры?!

ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ… ДЕНЕГ

В один из дней сыщики просто сдались: пришли к подозреваемым в отель и... отдали им конфискованные наличные и чек на оставшуюся сумму выигрыша. При этом "настоятельно порекомендовали" срочно покинуть Великобританию, чтобы не доводить дело до депортации. Новоявленные миллионеры (никто так никогда и не узнал их имен, ведь они не предстали перед судом) спорить не стали и тут же отправились в аэропорт.

...Кем они были на самом деле, и что с ними стало после? Этого никто до сих пор не знает. Их следы затерялись. Говорят, спустя годы, где-то на островах Карибского бассейна, на какой-то яхте, якобы видели троих людей, подпадающих под описание. Но, может врут?..

Итак, какой вывод можно сделать из всей этой истории: если уж играете, то играйте с умом, подключайте разум.