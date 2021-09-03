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PokerMatch Ukraine вошел в состав Ukrainian Gambling Council

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 сентября, 11:05
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Крупнейший покер-рум Украины стал первым представителем покера во Всеукраинском совете гемблинга
PokerMatch Ukraine - в составе Ukrainian Gambling Council
PokerMatch Ukraine - в составе Ukrainian Gambling Council / Фото: PokerMatch

Популярный покерный онлайн-рум PokerMatch Ukraine вошел в состав Общественного объединения "Всеукраинский совет гемблинга" (Ukrainian Gambling Council).

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Меморандум о сотрудничестве 2 сентября подписали генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко и глава UGC Антон Кучухидзе.

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Ukrainian Gambling Council создана в мае 2021 года и сейчас объединяет ведущие лицензированные игровые платформы Украины. Речь о наземных и онлайн-казино, а также букмекерских компаниях. PokerMatch Ukraine стал первым покерным представителем в Совете.

Цели UGC:

  • формирование конструктивного диалога между государством и лицензированными операторами гемблинг-индустрии
  • создание позитивного имиджа легального рынка азартных игр
  • объединение всех участников рынка в единую общественную организацию.
  • пропаганда ответственной игры и противодействие лудомании
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Генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко:

"PokerMatch Ukraine как лицензированная компания стремится к консолидации со всеми участниками рынка. Вступление в UGC – важный шаг в этом направлении.

Мы заинтересованы в том, чтобы игровой бизнес в Украине развивался цивилизованными методами. Работа общественного объединения, безусловно, способствует этому развитию. Вместе мы сможем еще активнее и действеннее популяризировать спортивный покер в Украине".

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе:

"PokerMatch Ukraine – первый организатор онлайн-покера на нашей общей платформе. Тенденция усиления голоса UGC продолжается по всем сферам легального гемблинга, мы смогли охватить всю индустрию.

Приятно, что цели UGC и PokerMatch Ukraine совпадают. Очень важно, что компания не только разделяет принципы ответственной игры, но и продвигает ответственный подход в рекламных стратегиях.

Спасибо команде PokerMatch Ukraine за доверие. Рад приветствовать на нашей общей гемблинговой платформе UGC".

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