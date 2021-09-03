PokerMatch Ukraine вошел в состав Ukrainian Gambling Council

Популярный покерный онлайн-рум PokerMatch Ukraine вошел в состав Общественного объединения "Всеукраинский совет гемблинга" (Ukrainian Gambling Council).
Меморандум о сотрудничестве 2 сентября подписали генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко и глава UGC Антон Кучухидзе.
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Ukrainian Gambling Council создана в мае 2021 года и сейчас объединяет ведущие лицензированные игровые платформы Украины. Речь о наземных и онлайн-казино, а также букмекерских компаниях. PokerMatch Ukraine стал первым покерным представителем в Совете.
Цели UGC:
- формирование конструктивного диалога между государством и лицензированными операторами гемблинг-индустрии
- создание позитивного имиджа легального рынка азартных игр
- объединение всех участников рынка в единую общественную организацию.
- пропаганда ответственной игры и противодействие лудомании
Генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко:
"PokerMatch Ukraine как лицензированная компания стремится к консолидации со всеми участниками рынка. Вступление в UGC – важный шаг в этом направлении.
Мы заинтересованы в том, чтобы игровой бизнес в Украине развивался цивилизованными методами. Работа общественного объединения, безусловно, способствует этому развитию. Вместе мы сможем еще активнее и действеннее популяризировать спортивный покер в Украине".
Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе:
"PokerMatch Ukraine – первый организатор онлайн-покера на нашей общей платформе. Тенденция усиления голоса UGC продолжается по всем сферам легального гемблинга, мы смогли охватить всю индустрию.
Приятно, что цели UGC и PokerMatch Ukraine совпадают. Очень важно, что компания не только разделяет принципы ответственной игры, но и продвигает ответственный подход в рекламных стратегиях.
Спасибо команде PokerMatch Ukraine за доверие. Рад приветствовать на нашей общей гемблинговой платформе UGC".