Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию 🎤 Кто поедет на Евровидение?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Смягчение карантина в Нью-Джерси вызвало километровую очередь в казино (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 18:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заведение Borgata в Атлантик-Сити не выдерживает наплыв посетителей после послабления ковидных ограничений. Люди массово пришли поиграть в покер
Казино Borgata в Атлантик-Сити
Казино Borgata в Атлантик-Сити

В прошлом году на Атлантическом побережье США было минимум крупных офлайн-турниров по покеру. Все дело в пандемии ковида, которая не позволяла местным властям допускать больше скопление людей.

Наибольший удар был нанесен по Атлантик-Сити и самому популярному местному казино Borgata. Однако с 2022 года власти ослабили карантинные ограничения, что позволило заведению вновь организовать покерный ивент. Гарантия оказалась не самая большая – 200 тысяч долларов.

Реклама

Читайте также: Прага прощается с масками и ковид-сертификатами

Впрочем, организаторы явно не рассчитали со спросом на мероприятие. В первый же день с утра образовалась километровая очередь из желающих сыграть в покер вживую.

Реклама

Многие игроки стали жаловаться на невозможность зарегистрироваться на ивент. Некоторым желающим, которые стали в очередь в 7 утра, не удалось сесть за стол до 19:00.

Один из покеристов также рассказал, что стал в очередь с самого утра, однако на момент посадки за стол его стек составлял всего 25 бб. Другие же и вовсе не попали в турнир, проделав долгий путь в Атлантик-Сити.

Основной причиной такой ужасной организации ивента является не только повышенный спрос на покер после послабления карантина, но и ненадлежащий уровень подготовки казино Borgata. Перед локдауном заведение попрощалось с половиной персонала и теперь сказалась нехватка работников, дилеров и даже столов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять