Легалайз азарта в Украине: названа сумма, которую получил бюджет. Итоги 2021 года для индустрии

2021 год стал первым в Украине, когда легализация игорного бизнеса позволила субъектам индустрии работать в законном русле. Что же в итоге из этого вышло? Подводим итоги.
За этот год Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 87 лицензий в пяти сферах игорной индустрии. Большинство из них (57) получили организаторы игр в залах игровых автоматов. Это примерно 65% от общего количества лицензий.
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А вот меньше всего получили представители букмекерской отрасли. КРАИЛ легализировал лишь одну компанию в этой сфере – Parimatch. Распределение следующее:
- игровые автоматы – 57
- интернет-казино – 13
- казино – 8
- лотереи – 8
- покер – 3
- букмекеры – 1
Также стоит отметить, что лишь 8 компаний получили лицензии организаторов игр в игорных заведениях казино. Половина из них проводят свою деятельность в Киеве, а также по одному официальному казино представлены Одесса, Харьков, Львов и Полтава. Вы можете увидеть их на карте.
Что же касается игорных помещений, то 88 заведений получили разрешение от Комиссии на организацию азартных игр. Из них всего 20% расположены в Киеве:
- Киев – 18
- Одесса – 14
- Харьков – 10
- Львов – 7
- Киевская область – 5
- Николаев – 4
- Запорожье – 3
- Кривой Рог – 3
- Сумы – 3
- Ровно – 3
- Кропивницкий – 3
- Другие города – 15
Конечно же, такое большое количество выданных лицензий принесло немалый доход в бюджет Украины. По итогу 2021 года государство заработало более 1,5 млрд грн от продажи лицензий. Эту сумму можно поделить на две категории – выдача лицензии компаниям на деятельность и лицензии на использование игорного оборудования:
- казино – 360 млн грн
- интернет-казино – 304 млн грн
- залы игровых автоматов – 135 млн грн
- букмекерские компании – 108 млн грн
- интернет-покер – 18 млн грн
- лицензия на игровой автомат – 309 млн грн
- лицензия на игровой стол – 46 млн грн
- лицензия на игровой стол с кольцом рулетки – 34 млн грн
- лицензия на услуги в сфере азартных игр – 27 млн грн
Цифры видам лицензии актуальны на конец ноября. Также КРАИЛ вела борьбу с нелегальными компаниями, которые организовывали азартные игры.
Так, комиссия предупредила правоохранительные органы про более чем 500 незаконных заведений, а также обнаружила аж 1579 нелегальных сайтов с азартными играми.