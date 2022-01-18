Легализация гемблинга принесла госбюджету Украины более 30 миллиардов гривен. И это не предел!

2021 год стал первым полным годом функционирования легального игорного бизнеса. Это произвело впечатляющий эффект на экономику Украины.
Лишь за выданные лицензии Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заплатила в государственный бюджет 1,5 миллиарда гривен.
При этом кумулятивный эффект от легализации индустрии оценивается экспертами в 30 миллиардов!
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Впрочем, эксперты считают, что несистематизированная система налогообложения мешает игорному бизнесу приносить еще больший эффект. Для этого необходимо принятие законопроекта 2713-д. Что он из себя представляет? Нынче субъекты игорной индустрии платят следующие налоги:
- 18% на прибыль
- 22% ЕСВ
- от 10% до 18% налог на валовый игорный доход
- 19,5% налог на выигрыш игрока
- 20% НДС на контракты, связанные с организацией и проведением азартных игр
При такой схеме налогообложения многие субъекты индустрии будут долго возвращать инвестиции и еще года три не смогут думать о чистой прибыли. Согласно законопроекту, пропадет одноразовая выплата лицензионных платежей в тройном размере.
Кроме того, налог на прибыль будет двух видов – стандартный (18%) и специальный (10%). Законопроект 2713-д собрал вокруг себя противников легализации индустрии, однако его принятие позволит решить несколько вопросов:
- Привлечение западных инвесторов в сектор легального гемблинга. Это поможет не только наполнить госбюджет дополнительными инвестициями, но и создать новые рабочие места, а также усилить бизнес-активность гемблинга.
- Более эффективная борьба с нелегалами. Увеличение суммы необлагаемым налогом выигрыша повысит количество посетителей легальных игровых залов и приведет к оттоку клиентов от теневого рынка.
- Компаниям будет проще планировать долгоиграющий вектор развития, в том числе и реализацию социальных проектов.