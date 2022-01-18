Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Легализация гемблинга принесла госбюджету Украины более 30 миллиардов гривен. И это не предел!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 15:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отсутствие систематизированной системы налогообложения мешает субъектам игорной индустрии приносить в бюджет страны еще большую сумму
Легализация индустрии гемблинга принесла бюджету Украины более 30 миллиардов гривен
Легализация индустрии гемблинга принесла бюджету Украины более 30 миллиардов гривен

2021 год стал первым полным годом функционирования легального игорного бизнеса. Это произвело впечатляющий эффект на экономику Украины.

Лишь за выданные лицензии Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заплатила в государственный бюджет 1,5 миллиарда гривен.

Реклама

При этом кумулятивный эффект от легализации индустрии оценивается экспертами в 30 миллиардов!

Впрочем, эксперты считают, что несистематизированная система налогообложения мешает игорному бизнесу приносить еще больший эффект. Для этого необходимо принятие законопроекта 2713-д. Что он из себя представляет? Нынче субъекты игорной индустрии платят следующие налоги:

  • 18% на прибыль
  • 22% ЕСВ
  • от 10% до 18% налог на валовый игорный доход
  • 19,5% налог на выигрыш игрока
  • 20% НДС на контракты, связанные с организацией и проведением азартных игр

Итоги игорного бизнеса в Украине за 2021 год

Реклама

При такой схеме налогообложения многие субъекты индустрии будут долго возвращать инвестиции и еще года три не смогут думать о чистой прибыли. Согласно законопроекту, пропадет одноразовая выплата лицензионных платежей в тройном размере.

Кроме того, налог на прибыль будет двух видов – стандартный (18%) и специальный (10%). Законопроект 2713-д собрал вокруг себя противников легализации индустрии, однако его принятие позволит решить несколько вопросов:

  1. Привлечение западных инвесторов в сектор легального гемблинга. Это поможет не только наполнить госбюджет дополнительными инвестициями, но и создать новые рабочие места, а также усилить бизнес-активность гемблинга.
  2. Более эффективная борьба с нелегалами. Увеличение суммы необлагаемым налогом выигрыша повысит количество посетителей легальных игровых залов и приведет к оттоку клиентов от теневого рынка.
  3. Компаниям будет проще планировать долгоиграющий вектор развития, в том числе и реализацию социальных проектов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять