Топ-10 анекдотов про азартные игры

Подборка смешных историй про казино и карточные игры

Азартные игры – это всегда страсть, эмоции, адреналин. А после выброса энергии нужно немного расслабиться и улыбнуться. Мы собрали для вас десятку смешных анекдотов про азартные игры.

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Поздравляем вас! Вы только что выиграли миллион долларов в нашу лотерею! Теперь ваша семья будет получать каждый год по доллару в течение ближайшего миллиона лет!!!

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Приходит блондинка в казино и ставит в рулетку все на 22. Выигрывает. Снова ставит все на 22.

Крупье:

- Мадам, лучше поставьте на другой номер: два раза подряд одно число не выпадает.

- Нет, у меня своя система.

Выиграла! Опять все деньги ставит на 22.

Крупье:

- Мадам, если два раза подряд одно число иногда выпадает, то такого, чтоб выпало три раза подряд, я за свою жизнь ни разу не видел. Поставьте лучше на другое число.

- Нет, у меня своя система. 22.

Опять выиграла! Забрала кучу денег и на выход. Ее догоняет человек и говорит:

- Извините, я хозяин казино. Вы выиграли большую сумму денег. Мы проверили – все было честно, но мы вам дадим еще столько же, если вы раскроете секрет своей системы.

- Хорошо! Понимаете, я прилетела сюда на самолете. Рейс – N7, место – 7. Приезжаю в гостиницу – мне дают номер 7. Понимаете?

- Да, но вы же ставили три раза не на 7, а на 22.

- Так трижды семь это и есть 22!

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Узнав, что Международный олимпийский комитет не считает покер видом спорта, игроки расстроились, но виду не подали.

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У Эйнштейна была теория по поводу рулетки. Он считал, что единственный способ выиграть в рулетку – это стащить деньги со стола, когда крупье отвернется!

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Уже год как играю в онлайн-покер. Девушка поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, она блефует.

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У меня зрение минус 7, а это значит, что я чаще других собираю флеш в покере.

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Утреннее вытаскивание носков из шкафа – как покер: неплохо бы собрать пару, но иногда и флеш получается.

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- А я тут покер скачал. С компом играю. На раздевание.

- Оу, и как?

- Весело! Я уже голый сижу...

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Мужики после ночи, проведенной за игрой в покер, отправились на охоту. И один мужик подстрелил другого. На суде судья спрашивает подсудимого:

- Как вы могли стрелять, когда потерпевший кричал, что он не дикий кабан?

- Я думал, что он опять блефует.

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Интернет. Покерный стол. За столом сидят шесть пользователей с именами Маша, Ира, Марина, Оля, Оксана и Николай. Парень пишет в чат:

- Как здорово, первый раз играю за одним столом сразу с пятью девушками.

- С четырьмя! – подумал каждый из оставшихся пользователей.