Відомі покеристи створять союз гравців у покер – завдання і цілі організації

Британський покерист і бізнесмен Роб Янг інвестує велику суму у створення спільноти покеристів

Патрік Леонард та Роб Янг ініціюють створення союзу гравців в покер / Фото: Pokeroff

Один з відомих покеристів, а також власник декількох покер-румів Роб Янг оголосив про намір створити союз гравців в покер. Про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.

Реклама

Гравець вірить, що покеристам потрібно об'єднатися і відстоювати свої інтереси на міжнародній арені. Роб стверджує, що організації потрібно обміркувати єдину позицію в питанні законного регулювання ігор в покер, оподаткування і популяризації спорту.

Читайте також: Що буде з Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей

Більшість підписників підтримали Янга, після чого він оголосив про готовність інвестувати 1,2 мільйона доларів у створення союзу. Також Роб пояснив основний недолік в популяризації покеру.

Реклама

Англієць вважає, що вже давно простежується думка про велику роль удачі в покері та перетворення його з гри майстрів у казино. Завдання союзу – довести державі та суспільству зворотне.

Читайте також: Як виглядає перше легальне казино Києва

Роба підтримав його співвітчизник Патрік Леонард, який змалював основні аспекти діяльності організації: