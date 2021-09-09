Відомі покеристи створять союз гравців у покер – завдання і цілі організації

Один з відомих покеристів, а також власник декількох покер-румів Роб Янг оголосив про намір створити союз гравців в покер. Про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.
Гравець вірить, що покеристам потрібно об'єднатися і відстоювати свої інтереси на міжнародній арені. Роб стверджує, що організації потрібно обміркувати єдину позицію в питанні законного регулювання ігор в покер, оподаткування і популяризації спорту.
Читайте також: Що буде з Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей
Більшість підписників підтримали Янга, після чого він оголосив про готовність інвестувати 1,2 мільйона доларів у створення союзу. Також Роб пояснив основний недолік в популяризації покеру.
Англієць вважає, що вже давно простежується думка про велику роль удачі в покері та перетворення його з гри майстрів у казино. Завдання союзу – довести державі та суспільству зворотне.
Читайте також: Як виглядає перше легальне казино Києва
Роба підтримав його співвітчизник Патрік Леонард, який змалював основні аспекти діяльності організації:
- союз буде відкритий для всіх учасників
- прийом нових членів буде розглядатися окремо
- усі члени повинні слідувати загальним правилам
- союз не буде влаштовувати бойкоти і революції
- покер-руми повинні бути на зв'язку з союзом щодня
- щотижнева публікація звітів організації та переліку питань на обговорення