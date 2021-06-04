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Из-за Brexit и локдауна в покер-румах Англии не хватает дилеров – игроки сами сдают себе карты

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
4 июня, 13:15
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Клубы Манчестера не подготовились к возвращению покера в офлайн и встали перед проблемой нехватки дилеров

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на весь мир спорта, в том числе и покера. Большинство клубов закрылись из-за локдауна, а игроки перебрались в онлайн. Теперь же мир покера снова возвращается в "живой" режим, однако в Англии и с этим возникли проблемы.

Оказалось, что в покер-румах Манчестера банально не хватает дилеров. Вызвано это серьезной нехваткой рабочих кадров по всей Великобритании. В стране существует без малого 200 тысяч вакантных мест. Главными причинами такого кризиса называют локдаун и Brexit.

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Из-за пандемии в Англии случился массовый отток мигрантов, которые решили вернуться на родину. В свою очередь выход Британии из Евросоюза привел к ужесточению визового режима и новым сложностям трудоустройства иностранцев в стране. Как итог, в покерной индустрии наметился недостаток дилеров в покер-румах. Дошло даже до того, что на одном из турниров Манчестера игрокам пришлось самим раздавать карты. Прямо как в домашних играх среди друзей.

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