Без масок и защитных перегородок. В Лас-Вегасе снимают "ковидные" ограничения на офлайн-турниры по покеру

С 1 июня штат Невада позволит казино пускать в заведения игроков без масок, а также снимет защитные стёкла с покерных столов

Пример покерного стола во время пандемии / Фото: Getty Images

В конце июня состоится чемпионат Украины по спортивному покеру, который пройдет в Харькове. В свою очередь, в Лас-Вегасе уже снимают все ограничения на проведение турниров.

Пандемия заставила многие заведения США закрыться, из-за чего, в том числе, существенно пострадала экономика страны. В этом году покер начал возвращаться к нормальной жизни, однако игроки были вынуждены сидеть за столами с пластмассовыми перегородками. Впрочем, уже 1 июня в штате Невада, где расположен Лас-Вегас, покер-румы смогут пускать игроков за столы без перегородок и не требовать массочный режим.

Уже 27 мая в казино Wynn стартовала серия турниров Wynn MILLIONS $10,000,000 GTD, которая продлится аж до 16 июля. К слову, в другом казино Лас-Вегаса "Venetian" также проходит серия офлайн-турниров среди хайроллеров с призовым фондом в 100 тысяч долларов.