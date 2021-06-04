Через Brexit та локдаун в покер-румах Англії не вистачає дилерів – гравці самі здають собі карти

Клуби Манчестера не підготувалися до повернення покеру в офлайн і встали перед проблемою нестачі дилерів

Пандемія коронавірусу зробила серйозний вплив на весь світ спорту, в тому числі й покеру. Більшість клубів закрилися через локдаун, а гравці перебралися в онлайн. Тепер же світ покеру знову повертається у "живий" режим, однак в Англії і з цим виникли проблеми.

Виявилося, що в покер-румах Манчестера банально не вистачає дилерів. Викликано це серйозною нестачею робочих кадрів по всій Великобританії. В країні існує без малого 200 тисяч вакантних місць. Головними причинами такої кризи називають локдаун та Brexit.

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Через пандемію в Англії стався масовий відтік мігрантів, які вирішили повернутися на батьківщину. У свою чергу вихід Британії з Євросоюзу призвів до посилення візового режиму та нових складностей працевлаштування іноземців у країні. Як підсумок, в покерній індустрії намітився дефіцит дилерів в покер-румах. Дійшло навіть до того, що на одному з турнірів Манчестера гравцям довелося самим роздавати карти. Прямо як в домашніх іграх серед друзів.