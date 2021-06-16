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Хет-трик на финише: Дэвид Питерс – чемпион US Poker Open 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
16 июня, 16:05
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Выиграв три турнира в концовке, американский хайроллер защитил чемпионский титул, который он добыл в 2019 году
Дэвид Питерс выиграл второй титул US Poker Open за три года
Дэвид Питерс выиграл второй титул US Poker Open за три года / Фото: Twitter Pokergo

Вчера состоялось финальное двенадцатое событие на Открытом чемпионате США по покеру. В последнем ивенте по Безлимитному Холдему приняли участие всего 42 покериста, которые разделили между собой призовой фонд 2,1 миллион долларов.

По его итогам определился итоговый чемпион серии, которым стал хайроллер Дэвид Питерс. Американец выиграл три из последних пяти ивентов USPO, однако в финальном турнире не вошел в призы (13 место). Впрочем, его прямые конкуренты также не выстрелили. Самый явный из них Сэм Соверел финишировал пятым.

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Триумфом в финальном ивенте отметился Шон Винтер, который в хедз-апе одолел одного из богатейших покеристов за все время Стивена Чидвика. Англичанин был чиплидером в хедз-апе, однако с королем и "десяткой" (К-10) проиграл олл-ину Винтера с парой "девяток" (99) на руке. В финальной же раздаче Шон одолел Чидвика благодаря комбинации из пары "шестерок", которая прилетела ему на флопе.

Итоги двенадцатого ивента US Poker Open 2021:

1. Шон Винтер (США) – 756 тыс. долларов
2. Стивен Чидвик (Англия) – 504, тыс. долларов
3. Джейсон Кун (США) – 336 тыс. долларов
4. Джонатан Литтл (США) – 231 тыс. долларов
5. Сэм Соверел (США) – 168 тыс. долларов

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