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Хет-трик на фініші: Девід Пітерс – чемпіон US Poker Open 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
16 червня, 16:05
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Вигравши три турніри в кінцівці, американський хайролер захистив чемпіонський титул, який він здобув у 2019 році
Девід Пітерс виграв другий титул US Poker Open за три роки
Девід Пітерс виграв другий титул US Poker Open за три роки / Фото: Twitter Pokergo

Вчора відбулася фінальна дванадцята подія на Відкритому чемпіонаті США з покеру. В останньому івенті з Безлімітного Холдему взяли участь всього 42 покеристи, які розділили між собою призовий фонд 2,1 мільйона доларів.

За його підсумками визначився підсумковий чемпіон серії, яким став хайролер Девід Пітерс. Американець виграв три з останніх п'яти івентів USPO, однак у фінальному турнірі не увійшов в призи (13 місце). Втім, його прямі конкуренти теж не вистрілили. Найбільш явний з них Сем Соверел фінішував п'ятим.

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Тріумфом у фінальному івенті відзначився Шон Вінтер, який у хедз-апі здолав одного з найбагатших покеристів за весь час Стівена Чідвіка. Англієць був чіплідером у хедз-апі, проте з королем і "десяткою" (К-10) програв олл-іну Вінтера з парою "дев'яток" (99) на руці. У фінальній же роздачі Шон здолав Чідвіка завдяки комбінації з пари "шісток", яка прилетіла йому на флопі.

Підсумки дванадцятого івенту US Poker Open 2021:

1. Шон Вінтер (США) – 756 тис. доларів
2. Стівен Чідвік (Англія) – 504, тис. доларів
3. Джейсон Кун (США) – 336 тис. доларів
4. Джонатан Літтл (США) – 231 тис. доларів
5. Сем Соверел (США) – 168 тис. доларів

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