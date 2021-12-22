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Горячая жена покериста удачно залетела на турнир в Лас-Вегасе, выиграв 40 тысяч долларов (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
22 декабря, 10:20
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Супруга Криса Мурмана Кейт Линдси сумела опередить более 600 соперников и едва не выиграла наибольшие призовые в карьере
Кейт Линдси
Кейт Линдси / Фото: Instagram Кейт Линдси

В Лас-Вегасе подходят к концу последние покерные ивенты 2021 года. Так, в одном из крупнейших казино города Wynn завершилась серия Wynn Winter Classic.

На финальный турнир собралось аж 672 игрока, не пожалевший 5,3К бай-ина. В призах оказался 71 покерист, среди которых было несколько представительниц прекрасного пола.

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Дальше всех зашли Виктория Лившиц (24 место), а также Кети Линдси (15 место). Американка является женой популярного хайроллера Криса Мурмана, хотя и сама в покере достигла определенных успехов.

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За свою карьеру Кети выиграла более 550 тысяч, а вчера чуть не оформила свой рекорд, получив в награду 40К (ее бесткэш составляет 50 тысяч). Кроме того, девушка работает в индустрии моды, а также ведет свой блог про одежду, макияж и маникюр.

Что же касается победителя турнира, то им стал покерист из Массачусетса Эли Берг. В хедз-апе игрок одолел соотечественника Марка Иоли и оформил лучшие призовые в карьере – 626,4 тысячи.

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