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Гаряча дружина покериста вдало залетіла на турнір у Лас-Вегасі, вигравши 40 тисяч доларів (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
22 грудня, 10:20
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Дружина Кріса Мурмана Кейт Ліндсі зуміла випередити понад 600 суперників і мало не виграла найбільші призові у кар'єрі
Кейт Ліндсі
Кейт Ліндсі / Фото: Instagram Кейт Ліндсі

У Лас-Вегасі закінчуються останні покерні івенти 2021 року. Так, в одному з найбільших казино міста Wynn завершилася серія Wynn Winter Classic .

На фінальний турнір зібралося аж 672 гравці, які не пошкодували 5,3К бай-іну. У призах опинився 71 покерист, серед яких було кілька представниць прекрасної статі.

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Далі зайшли Вікторія Лівшиць (24 місце), а також Кеті Ліндсі (15 місце). Американка є дружиною популярного хайролера Кріса Мурмана, хоч і сама в покері досягла певних успіхів.

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За свою кар'єру Кеті виграла понад 550 тисяч, а вчора мало не оформила свій рекорд, отримавши нагороду 40К (її бесткеш становить 50 тисяч). Крім того, дівчина працює в індустрії моди, а також веде свій блог про одяг, макіяж та манікюр.

Що ж до переможця турніру, то ним став покерист із Массачусетсу Елі Берг. У хедз-апі гравець здолав співвітчизника Марка Іолі та оформив найкращі призові у кар'єрі – 626,4 тисячі.

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