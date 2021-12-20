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Провал в стиле Хэмилтона: Брин Кенни облажался в попытке вернуться на вершину топ-рейтинга

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
20 декабря, 16:35
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Американский покерист почти вернул себе звание самого успешного игрока в истории, однако ему не хватило совсем немного
Брин Кенни - один из лучших покеристов в истории
Брин Кенни - один из лучших покеристов в истории / Фото: Pokeroff

Недавно в покерном мире произошло крутое событие. В рейтинге самых успешных покеристов в истории произошла смена лидера – Джастин Бономо обогнал Брина Кенни по сумме призовых за карьеру.

Разница между хайроллерами установилась в размере 260 тысяч долларов, которые Кенни вознамерился отыграть до конца года. Одной из таких возможностей был Main Event Мирового покерного тура в казино Bellagio (Лас-Вегас).

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Событие собрало 716 игроков, заплативших по 10 тысяч долларов бай-ина. Среди 90 игроков, попавших в призы, были и Кенни с Бономо. Правда, Джастин быстро покинул соревнование на 74 месте и добавил в свою копилку лишь 19,3 тысячи.

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А вот у Брина был один из самых высоких стеков и для того, чтобы опередить Бономо, ему необходимо было занимать место не ниже пятого. Но к несчастью Кенни, он оказался седьмым, покинув ивент в шаге от финального стола.

Его призовых (201,4К) хватило лишь, чтобы сократить отрыв от Бономо до 86 тысяч. Возможно, Брин еще постарается отыграть какой-либо ивент в этом году, чтобы встретить Новый Год лидером.

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Данная ситуация напомнила поражение Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство Формулы-1 2021 года. Британец уступил корону Максу Ферстаппену на последнем круге Гран-При Абу-Даби.

Победителем Main Event стал Тэйлор Блэк из Туксона. Парень смог в хедз-апе одолеть опытного Вика Шегаля и добыть главный приз турнира – 1,24 миллиона долларов.

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Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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