Горячая украинская красотка рассказала, почему не хочет отношений с игроками в покер

Алена Мироненко была в отношениях с покеристами восемь лет и теперь намерена найти себе вторую половинку другого профиля

Алена Мироненко - одна из лучших покеристок Украины / Фото: Instagram Алены Мироненко

Украинка Алена Мироненко является одной из самых известных покеристок Украины. Красотка не только играет в онлайн-покер, но и ведет стримы.

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Также девушка часто дарит подписчикам в Instagram яркие фото, к которым нередко добавляет интересные истории. Так, на днях Алена рассказала, почему не хочет отношений с игроками в покер.

"Недавно размышляла на тему того, какого мужчину я вижу рядом с собой. Я пришла к выводу, что после восьми лет отношений с покеристами я хочу отношений с человеком, у которого будет настоящая работа.

Жить с людьми с такой профессией – очень сложно. На собственном опыте могу сказать, что покерист в семье – горе. Это постоянные перепады настроения, сбитый режим и отсутствие "настоящей" жизни.

Я оверэмпатичный человек. Когда у моего партнёра не задавалась сессия и он грустил, я грустила вместе с ним. Даже если моя сессия была супер. Он видел, что я грущу, и грустил от этого ещё больше.

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Конечно, общие интересы – это здорово, но я делаю выводы на основе выборки из трёх людей. Дальше идёт "ноулайф" режим.

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Это когда вы катаете с утра до ночи, потом ужинаете под разговоры о 3-бетпотах без позиции, а потом ложитесь в кровать и после секса обсуждаете тот самый 4-бетпот.



И какого бы уровня игроки ни были, они прежде всего покеристы. Фанатики своего дела. Да и я такая же. Все мои любовные отношения с покеристами переходили через год-другой в дружеские.

Просто невозможно сохранить страсть, когда вы 24/7 вместе. Вместе катаете, вместе тильтуете и вместе пропускаете жизнь. Возможно, дело здесь не в покеристах, а в том, чтобы находить баланс.

Можно под рабочую зону снимать себе отдельные офисы, выделять личное пространство и находить время для "единения" с собой.

Но сегодня я однозначно хочу строить новые отношения с человеком, который не знает, что такое 3-бет. Хотя бы попробовать".

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Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года, когда ее на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.