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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Гордость Украины, Тайгер Вудс и горячая красотка. Кто из игроков празднует день рождения в феврале

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 февраля, 19:08
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Вашему вниманию – список февральских именинников в покерном мире
Топ-именинники февраля
Топ-именинники февраля

Начался второй месяц 2022 года. Нас ждет не только немало покерных турниров, но и дней рождений известных игроков. Вашему вниманию – список покерных именинников февраля.

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1 февраля – Фил Айви

Фил Айви – живая легенда. "Покерный Тайгер Вудс" одинаково успешно играет как в онлайне, так и в "живых" турнирах. Заработав 32 миллиона в офлайне, Фил занимает 11 место в Top Money List. Наибольшие успехи Айви связаны с Мировой серией покера. Начиная с 2000 года, покерист выиграл аж 10 браслетов WSOP, уступая по этому показателю лишь Дойлу Брансону.

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1 февраля – Алекс Фоксен

The Year of the Fox: Alex Foxen Now Living the Poker Dream – PocketFives

Одновременно с Айви свой день рождения отпраздновал Алекс Фоксен. Покерист из Нью-Йорка начал профессиональную карьеру в 2014 году после окончания университета и за первые три года заработал аж 15М. Нынче он с 20 миллионами доходов занимает 32 место в списке самых успешных покеристов. Алекс немало играет и в онлайне, где часто выигрывает топовые ивенты.

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5 февраля – Ванесса Руссо

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Девушка, построившая успешную однополую семью с близнецами, является одной из лучших представительниц прекрасного пола в истории покера. Ее главным достижением является победа в European High Roller Championship 2009, где она сумела поднять 700 тысяч долларов.

6 февраля – Никита Бодяковский

Никита Бодяковский – жизнь и карьера профессионального белорусского покериста

Никита – лучший покерист с постсоветсткого пространства. Он занимает 12 место в рейтинге All Time Money List, заработав за карьеру 31,2М. Три года назад покерист заявил о себе громче всего, выиграв серию хайроллеров Triton Poker. Это позволило ему заработать 5,2 миллиона. Что интересно, свой первый браслет WSOP Бодяковский выиграл лишь в этом году.

8 февраля – Бертран Гроспелье

Недавно побывавший в Киеве Гроспелье является лучшим французским покеристом с общим доходом 14,8М. Бертран начинал карьеру в киберспорте, став одним из топ-геймеров в Warcraft. Позже француз перешел в покер, где одним из первых ввел моду на черные очки за столом. Из главных успехов ElkY – два браслета WSOP.

21 февраля – Евгений Качалов

Бесспорно, Евгений является лучшим украинским покеристом в истории, входя в ТОП-200 All Time Money List (9,2М призовых). Несмотря на проживание в США, Качалов нередко принимает участие в украинских покерных ивентах и является амбассадором PokerMatch. В 2011 году Евгению покорился браслет WSOP в турнире по Семикарточному Стаду.

23 февраля – Дэн Смит

Дэн Смит входит в топ-десятку самых успешных покеристов в истории, выиграв аж 37,9 миллиона долларов в офлайне. Американец триумфовал аж в 25 ивентах, но ни разу не взял браслет WSOP. Более того, бест-кэш игрок оформил на серии Triton, взяв 8,7 миллиона лишь за третье место.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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