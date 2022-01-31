Азартный гороскоп на февраль. Тельцы блефуют, Скорпионы сидят дома, Козероги веселятся

Астрологический прогноз для любителей покера на февраль 2022 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для любителей покера

Уже завтра стартует второй месяц 2022 года. Февраль окажется довольно коротким, поэтому за это время нужно успеть неплохо поиграть в покер. Возможно, стоит рвануть в Шарм-эль-Шейх на недельку, чтобы посетить Sharm Poker Open.

Каким будет этот месяц для игроков? Астрологи дали прогноз для любителей карт на февраль. Давайте вместе узнаем, чего следует ожидать за овальным столом.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Вам нужно быть внимательными в феврале. Если пропустите премиальную раздачу или не поверите в среднюю комбинацию, это может аукнуться. Одна рука может предрешить вашу судьбу.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Февраль пройдет для Тельцов под знаком блефа. Не бойтесь показывать сильную руку или надеяться на доезды. Это себя окупит, а вы получите удовольствие и неплохие призовые.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на свою интуицию, она вас не будет подводить. Если вы чувствуете, что раздача ваша, не бойтесь поднимать ставки, даже имея средние шансы.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Аккуратно играйте против опытных игроков, а лучше – избегайте их. Мастерство сыграет против вас, поэтому надейтесь разве что на их черную полосу или свою удачу. А лучше оттачивайте скилл на фишах.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

В этом месяце вас ждет не один флеш, поэтому доверяйте одномастным картам. Если же флоп сыграл вам в масть, можете повышать ставки и ждать закрытие комбинации.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Обязательно подтяните теорию, иначе ее недостаток может негативно повлиять на ваши успехи в турнирах. И поменьше ориентируйтесь на интуицию или свое настроение, только игра "по учебнику"!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Вас ожидает непростой месяц, в призы вы будете попадать нечасто. Выберите для себя несколько ивентов на весь февраль и подготовьтесь к ним с полной отдачей. Тогда есть шансы на призы.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Откажитесь от офлайн-игр, живые серии могут вам принести разве что эмоции, но не более. Залетайте в онлайн и катайте каждый день. Именно в интернете обитает ваша птица счастья.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам пора пойти на повышение и зарегистрироваться на недешевые ивенты. Это большая ответственность, но также и отличная возможность сделать шаг вперед.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Соберитесь несколько раз на игру с друзьями или знакомыми и повеселитесь от души. В чужой компании вы будете себя чувствовать не в своей тарелке, что скажется на результатах.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в кэш-играх, поэтому забудьте пока про МТТ-турниры. Определите допустимый банк и залетайте с ним за стол. У вас большие шансы удвоиться!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Воздержитесь от игр в будние дни, ваша голова будет забита рабочими и семейными делами. Отложите игру на выходные и используйте эти два дня по максимуму, чтобы набить неплохой профит.