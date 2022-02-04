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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гордість України, Тайгер Вудс та гаряча красуня. Хто з гравців святкує день народження у лютому

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 лютого, 19:08
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До вашої уваги – список лютневих іменинників у покерному світі
Топ-іменинники лютого
Топ-іменинники лютого

Розпочався другий місяць 2022 року. На нас чекає не лише чимало покерних турнірів, а й днів народження відомих гравців. До вашої уваги – список покерних іменинників лютого.

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1 лютого – Філ Айві

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Філ Айві – жива легенда. Покерний Тайгер Вудс однаково успішно грає як в онлайні, так і в "живих" турнірах. Заробивши 32 мільйони в офлайні, Філ займає 11 місце в Top Money List. Найбільші успіхи Айві пов'язані зі Світовою серією покеру. Починаючи з 2000 року, покерист виграв аж 10 браслетів WSOP, поступаючись за цим показником лише Дойлу Брансону.

1 лютого – Алекс Фоксен

The Year of the Fox: Alex Foxen Now Living the Poker Dream – PocketFives

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Водночас із Айві свій день народження відсвяткував Алекс Фоксен. Покерист із Нью-Йорка розпочав професійну кар'єру у 2014 році після закінчення університету та за перші три роки заробив аж 15М. Нині він із 20 мільйонами доходів займає 32 місце у списку найуспішніших покеристів. Алекс чимало грає і в онлайні, де часто виграє топові івенти.

5 лютого – Ванесса Руссо

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Дівчина, яка збудувала успішну одностатеву сім'ю з близнюками, є однією з найкращих представниць прекрасної статі в історії покеру. Її головним досягненням є перемога в European High Roller Championship 2009, де зуміла підняти 700 тисяч доларів.

6 лютого – Микита Бодяковський

Никита Бодяковский – жизнь и карьера профессионального белорусского покериста

Микита – найкращий покерист з пострадянського простору. Він займає 12 місце у рейтингу All Time Money List, заробивши за кар'єру 31,2М. Три роки тому покерист заявив про себе найголосніше, вигравши серію хайролерів Triton Poker. Це дозволило йому заробити 5,2 мільйони. Що цікаво, свій перший браслет WSOP Бодяковський виграв лише цього року.

8 лютого – Бертран Гроспельє

Гроспельє, який нещодавно побував у Києві, є найкращим французьким покеристом із загальним доходом 14,8М. Бертран починав кар'єру в кіберспорті, став одним із топ-геймерів у Warcraft. Пізніше француз перейшов у покер, де одним із перших увів моду на чорні окуляри за столом. З головних успіхів ElkY – два браслети WSOP.

21 лютого – Євген Качалов

Безперечно, Євген є найкращим українським покеристом в історії, входячи до ТОП-200 All Time Money List (9,2М призових). Незважаючи на проживання в США, Качалов нерідко бере участь в українських повенях і є амбасадором PokerMatch. У 2011 році Євгенові підкорився браслет WSOP у турнірі з Семикарткового Стаду.

23 лютого – Ден Сміт

Ден Сміт входить до топ-десятки найуспішніших покеристів в історії, вигравши аж 37,9 мільйона доларів в офлайні. Американець тріумфував аж у 25 івентах, але жодного разу не взяв браслет WSOP. Більше того, бест-кеш гравець оформив на серії Triton, взявши 8,7 мільйона лише за третє місце.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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