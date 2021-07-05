Голландский покерист попросил соперника не подсматривать стрим, после чего обыграл его

Лекс Вельдхус любит проводить прямые трансляции своих игр, поэтому один из соперников не упустил возможность подсмотреть его карты

Лекс Вельдхус (слева) / Фото: Школа Покера

Покерист и блогер Лекс Вельдхус стал победителем крупного турнира Sunday HR с бай-ином 1050 долларов. Голландец известен не только своей игрой в покер, но и любовью делать стримы с онлайн-турниров.

Так было и вчера, когда Лекс поставил себе за цель сыграть в трех финалках одновременно. Получилось лишь на Sunday HR, где ему крайне сопутствовала удача. Вельдхусу лишь на финальном столе трижды приходила пара тузов и с одной из них голландец сумел выбить сильного оппонента Паркера Талбота.

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В хедз-апе против Саймона Педерсена голландец проявил благородство и потянул время, когда ему на руки пришла пара королей, но его оппонент пропал из сети. Что интересно, Лекс раскрыл соперника на мошенничестве, попросив его выключить стрим и не подсматривать в карты. Саймон пообещал это сделать и уже через 15 минут проиграл дуэль.

Итоги онлайн-турнира Sunday HR: