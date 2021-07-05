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Голландский покерист попросил соперника не подсматривать стрим, после чего обыграл его

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
5 июля, 21:45
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Лекс Вельдхус любит проводить прямые трансляции своих игр, поэтому один из соперников не упустил возможность подсмотреть его карты
Лекс Вельдхус (слева)
Лекс Вельдхус (слева) / Фото: Школа Покера

Покерист и блогер Лекс Вельдхус стал победителем крупного турнира Sunday HR с бай-ином 1050 долларов. Голландец известен не только своей игрой в покер, но и любовью делать стримы с онлайн-турниров.

Так было и вчера, когда Лекс поставил себе за цель сыграть в трех финалках одновременно. Получилось лишь на Sunday HR, где ему крайне сопутствовала удача. Вельдхусу лишь на финальном столе трижды приходила пара тузов и с одной из них голландец сумел выбить сильного оппонента Паркера Талбота.

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В хедз-апе против Саймона Педерсена голландец проявил благородство и потянул время, когда ему на руки пришла пара королей, но его оппонент пропал из сети. Что интересно, Лекс раскрыл соперника на мошенничестве, попросив его выключить стрим и не подсматривать в карты. Саймон пообещал это сделать и уже через 15 минут проиграл дуэль.

Итоги онлайн-турнира Sunday HR:

  1. Лекс Вельдхус (Нидерланды) – 33,2 тыс. долларов
  2. Саймон Педерсен (Дания) – 25,7 тыс. долларов
  3. Паркер Талбот (Канада) – 19,9 тыс. долларов
  4. Янс Арендс (Австрия) – 15,4 тыс. долларов
  5. Берт Стивенс (Великобритания) – 11,9 тыс. долларов
  6. Сэм Графтон (Бразилия) – 9,2 тыс. долларов
  7. Оле Шемион (Австрия) – 7,1 тыс. долларов
  8. Йорис Руйс (Нидерланды) – 5,5 тыс. долларов

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