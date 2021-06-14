Известный голландский покерист пропустил стрим из-за матча с Украиной на Евро-2020

Лекс Вельдхус явно не пожалел, что увидел первый матч голландцев на чемпионате Европы

Лекс Вельдхус (слева) является большим поклонником своей национальной сборной / Фото: Школа Покера

Вчера сборная Украины уступила в боевом матче Евро-2020 сборной Нидерландов. Команда Андрея Шевченко сумела отыграть два гола во втором тайме, однако поздний точный удар Думфриса подарил три очка "оранжевым".

Поединок в Амстердаме повлиял на планы голландского покериста Лекса Вельдхуса. Игрок отказался от своего традиционного воскресного стрима ради того, чтобы поддержать сборную своей страны. "В офлайне, Голландия играет на Евро", – так Лекс оправдался на своей страничке в Twitter.

Что ж, похоже, Вельдхус остался доволен своим решением воочию увидеть триумф команды Франка Де Бура. Отметим, что Лекс довольно успешен в онлайн-покере, ведь играть в него учил самого Даниэля Негреану. Что интересно, парень любит поучаствовать в боях без правил, поэтому нередко заявлялся на турниры по покеру с переломами.