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Известный голландский покерист пропустил стрим из-за матча с Украиной на Евро-2020

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июня, 18:15
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Лекс Вельдхус явно не пожалел, что увидел первый матч голландцев на чемпионате Европы
Лекс Вельдхус (слева) является большим поклонником своей национальной сборной
Лекс Вельдхус (слева) является большим поклонником своей национальной сборной / Фото: Школа Покера

Вчера сборная Украины уступила в боевом матче Евро-2020 сборной Нидерландов. Команда Андрея Шевченко сумела отыграть два гола во втором тайме, однако поздний точный удар Думфриса подарил три очка "оранжевым".

Поединок в Амстердаме повлиял на планы голландского покериста Лекса Вельдхуса. Игрок отказался от своего традиционного воскресного стрима ради того, чтобы поддержать сборную своей страны. "В офлайне, Голландия играет на Евро", – так Лекс оправдался на своей страничке в Twitter.

Что ж, похоже, Вельдхус остался доволен своим решением воочию увидеть триумф команды Франка Де Бура. Отметим, что Лекс довольно успешен в онлайн-покере, ведь играть в него учил самого Даниэля Негреану. Что интересно, парень любит поучаствовать в боях без правил, поэтому нередко заявлялся на турниры по покеру с переломами.

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