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Голландський покерист попросив суперника не підглядати стрім, після чого обіграв його

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
5 липня, 21:45
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Лекс Вельдхус любить проводити прямі трансляції своїх ігор, тому один з суперників не упустив можливість підглянути його карти
Лекс Вельдхус (зліва)
Лекс Вельдхус (зліва) / Фото: Школа Покеру

Покерист та блогер Лекс Вельдхус став переможцем великого турніру Sunday HR з бай-іном 1050 доларів. Голландець відомий не тільки своєю грою в покер, але і любов'ю робити стріми з онлайн-турнірів.

Так було і вчора, коли Лекс поставив собі за мету зіграти в трьох фіналках одночасно. Вийшло лише на Sunday HR, де йому вкрай супроводжувала удача. Вельдхус лише на фінальному столі тричі приходила пару тузів і з однією з них голландець зумів вибити сильного опонента Паркера Талбота.

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В хедз-апі проти Саймона Педерсена голландець показав благородство і потягнув час, коли йому на руки прийшла пара королів, але його опонент пропав з мережі. Що цікаво, Лекс розкрив суперника на шахрайстві, попросивши його вимкнути стрім і не підглядати в карти. Саймон пообіцяв це зробити і вже за 15 хвилин програв дуель.

Підсумки онлайн-турніру Sunday HR:

  1. Лекс Вельдхус (Нідерланди) – 33,2 тис. доларів
  2. Саймон Педерсен (Данія) – 25,7 тис. доларів
  3. Паркер Талбот (Канада) – 19,9 тис. доларів
  4. Янс Арендс (Австрія) – 15,4 тис. доларів
  5. Берт Стівенс (Велика Британія)- 11,9 тис. доларів
  6. Сем Графтон (Бразилія) – 9,2 тис. доларів
  7. Оле Шеміон (Австрія) – 7,1 тис. доларів
  8. Йоріс Руйс (Нідерланди) – 5,5 тис. доларів

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