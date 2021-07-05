Голландський покерист попросив суперника не підглядати стрім, після чого обіграв його

Лекс Вельдхус любить проводити прямі трансляції своїх ігор, тому один з суперників не упустив можливість підглянути його карти

Лекс Вельдхус (зліва) / Фото: Школа Покеру

Покерист та блогер Лекс Вельдхус став переможцем великого турніру Sunday HR з бай-іном 1050 доларів. Голландець відомий не тільки своєю грою в покер, але і любов'ю робити стріми з онлайн-турнірів.

Так було і вчора, коли Лекс поставив собі за мету зіграти в трьох фіналках одночасно. Вийшло лише на Sunday HR, де йому вкрай супроводжувала удача. Вельдхус лише на фінальному столі тричі приходила пару тузів і з однією з них голландець зумів вибити сильного опонента Паркера Талбота.

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В хедз-апі проти Саймона Педерсена голландець показав благородство і потягнув час, коли йому на руки прийшла пара королів, але його опонент пропав з мережі. Що цікаво, Лекс розкрив суперника на шахрайстві, попросивши його вимкнути стрім і не підглядати в карти. Саймон пообіцяв це зробити і вже за 15 хвилин програв дуель.

Підсумки онлайн-турніру Sunday HR: