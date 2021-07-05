Голландський покерист попросив суперника не підглядати стрім, після чого обіграв його

Покерист та блогер Лекс Вельдхус став переможцем великого турніру Sunday HR з бай-іном 1050 доларів. Голландець відомий не тільки своєю грою в покер, але і любов'ю робити стріми з онлайн-турнірів.
Так було і вчора, коли Лекс поставив собі за мету зіграти в трьох фіналках одночасно. Вийшло лише на Sunday HR, де йому вкрай супроводжувала удача. Вельдхус лише на фінальному столі тричі приходила пару тузів і з однією з них голландець зумів вибити сильного опонента Паркера Талбота.
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В хедз-апі проти Саймона Педерсена голландець показав благородство і потягнув час, коли йому на руки прийшла пара королів, але його опонент пропав з мережі. Що цікаво, Лекс розкрив суперника на шахрайстві, попросивши його вимкнути стрім і не підглядати в карти. Саймон пообіцяв це зробити і вже за 15 хвилин програв дуель.
Підсумки онлайн-турніру Sunday HR:
- Лекс Вельдхус (Нідерланди) – 33,2 тис. доларів
- Саймон Педерсен (Данія) – 25,7 тис. доларів
- Паркер Талбот (Канада) – 19,9 тис. доларів
- Янс Арендс (Австрія) – 15,4 тис. доларів
- Берт Стівенс (Велика Британія)- 11,9 тис. доларів
- Сем Графтон (Бразилія) – 9,2 тис. доларів
- Оле Шеміон (Австрія) – 7,1 тис. доларів
- Йоріс Руйс (Нідерланди) – 5,5 тис. доларів