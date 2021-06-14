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Відомий голландський покерист пропустив стрім через матч з Україною на Євро-2020

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
14 червня, 18:15
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Лекс Вельдхус явно не пошкодував, що побачив перший матч голландців на чемпіонаті Європи
Лекс Вельдхус (зліва) є великим шанувальником своєї національної збірної
Лекс Вельдхус (зліва) є великим шанувальником своєї національної збірної / Фото: Школа Покеру

Вчора збірна України поступилася у бойовому матчі Євро-2020 збірній Нідерландів. Команда Андрія Шевченка зуміла відіграти два голи у другому таймі, проте пізній точний удар Думфріса подарував три очки "помаранчевим".

Поєдинок в Амстердамі вплинув на плани голландського покериста Лекса Вельдхуса. Гравець відмовився від свого традиційного недільного стріму заради того, щоб підтримати збірну своєї країни. "В офлайні, Голландія грає на Євро", – так Лекс виправдався на своїй сторінці в Twitter.

Що ж, схоже, Вельдхус залишився задоволений своїм рішенням на власні очі побачити тріумф команди Франка Де Бура. Відзначимо, що Лекс досить успішний в онлайн-покері, адже грати в нього вчив самого Даніеля Негреану. Що цікаво, хлопець любить брати участь в боях без правил, тому нерідко приходив на турніри з покеру з переломами.

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