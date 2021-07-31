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Фил Хельмут продолжает уничтожать соперников – журналист отказался от реванша

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
31 июля, 15:20
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Ник Райт не верит в то, что сможет обыграть рекордсмена WSOP в хедз-апе и решил не тратить 100 тысяч долларов на спор
Ник Райт не намерен продолжать дуэль с Филом Хельмутом
Ник Райт не намерен продолжать дуэль с Филом Хельмутом / Фото: Pokernews

В четверг Фил Хельмут одолел спортивного журналиста Ника Райта в покерной дуэли на шоу High Stakes Duel. Ник дал достойный отпор легенде покера, однако по итогам шести часов допустил немало ошибок.

Поражение стоило Райту 50 тысяч долларов, однако у него есть право потребовать реванш. Правда, бай-ин вырос бы вдвое – до 100 тысяч с человека.

Ник в итоге взял паузу на принятие решения. Вчера же Райт на своей страничке в Twitter рассказал о том, что не намерен играть новую дуэль с Хельмутом.

"Мне кажется, я все испортил из-за плохой игры в середине. Я не знаю, было ли это усталостью, недостатком опыта или чем-то еще. У меня был план, я его выполнял, но отклонился от него.

Итак, вопрос в том, потеряв эти 50 тысяч долларов, собираюсь ли я потратить еще 100 тысяч долларов, чтобы снова встретиться с Филом? И, к сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный".

Хельмут добывает уже седьмую подряд победу в High Stakes Duel. В начале этого года Poker Brat выиграл три дуэли у Антонио Эсфандиари. А в июле Фил проделал тот же трюк с Даниэлем Негреану, трижды разбив его в хедз-апе.

Теперь же организаторы подберут Хельмуту нового оппонента. Ожидается, что им может стать либо Фил Айви, либо Том Дван.

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