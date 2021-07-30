Блефовать бессмысленно: Фил Хельмут выиграл у спортивного журналиста 100 тысяч долларов (видео)

В третьем сезоне High Stakes Duel американский рекордсмен WSOP одолел обычного журналиста Ника Райта, который никогда не играл в покер на профессиональном уровне

Фил Хельмут оказался сильнее Ника Райта / Фото: Pokernews

Легендарный Фил Хельмут нынче развлекается в покерных дуэлях. В последнее время американец берет активное участие в High Stakes Duel, где сражается с топ-соперниками в хедз-апе.

В начале этого года Фил противостоял Антонио Эсфандиари. Будучи аутсайдером дуэли Poker Brat удивил всех, выиграв три партии у оппонента. А в июле Хельмут проделал тот же трюк с Даниэлем Негреану, трижды разбив его в хедз-апе.

В третьем сезоне организаторы High Stakes Duel решили устроить американцу теплую ванну. Его соперником стал вовсе не покерный профи, а спортивный журналист Ник Райт.

Ник Райт станет соперником Фила Хельмута в третьем сезоне High Stakes Duel / Фото: Pokeroff

Дуэль соперников состоялась вчера ночью и закончилась ожидаемой победой Хельмута. Правда, Райт оказал достойное сопротивление в битве, которая продлилась шесть часов.

Один из первых крупных банков достался именно Нику. Парню на руки выпала QQ, а другая пара дам на столе позволила ему с каре серьезно раздеть Хельмута, который не поверил в везение журналиста.

Правда, если изначально Фил пытался блефовать, но к середине дуэли он понял, что это делать бессмысленно. Его соперник – не профи, поэтому часто делает необдуманные ставки.

В итоге спустя несколько раздач основная часть банка перешла к Хельмуту. В решающей раздаче обоим игрокам на руки выпало по две трефы, тогда как на столе появились еще три. Впрочем, более высокий кулер Фила дал ему преимущество.

Хельмут добывает уже седьмую подряд победу в High Stakes Duel и выигрывает у соперника 100 тысяч долларов. Теперь же у Райта есть право на реванш, однако его решение пока неизвестно. Если же он решится, ставки возрастут и новый победитель получит уже 200 тысяч долларов.