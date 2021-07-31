Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Філ Хельмут продовжує знищувати суперників – журналіст відмовився від реваншу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
31 липня, 15:20
Копіювати лінк
Нік Райт не вірить у те, що зможе обіграти рекордсмена WSOP в хедз-апі та вирішив не витрачати 100 тисяч доларів на спір
Нік Райт не має наміру продовжувати дуель з Філом Хельмутом
Нік Райт не має наміру продовжувати дуель з Філом Хельмутом / Фото: Pokernews

В четвер Філ Хельмут здолав спортивного журналіста Ніка Райта у покерній дуелі на шоу High Stakes Duel. Нік дав гідну відсіч легенді покеру, проте за підсумками шести годин допустив чимало помилок.

Поразка коштувала Райту 50 тисяч доларів, однак у нього було право вимагати реванш. Правда, бай-ін виріс би вдвічі – до 100 тисяч з кожного.

Нік в результаті взяв паузу на прийняття рішення. Вчора ж Райт на своїй сторінці в Twitter розповів про те, що не має наміру грати нову дуель з Хельмутом.

"Мені здається, я все зіпсував через погану гру в середині. Я не знаю, чи було це втомою, браком досвіду або чимось ще. У мене був план, я його виконував, але відхилився від нього.

Отже, питання в тому, втративши ці 50 тисяч доларів, чи збираюся я витратити ще 100 тисяч доларів, щоб знову зустрітися з Філом? І, на жаль, відповідь на це питання негативна".

Хельмут здобуває вже сьому поспіль перемогу в High Stakes Duel. На початку цього року Poker Brat виграв три дуелі у Антоніо Есфандіарі. А в липні Філ виконав той же трюк з Даніелем Негреану, тричі розбивши його в хедз-апі.

Тепер же організатори підберуть Хельмуту нового опонента. Очікується, що ним може стати або Філ Айві, або Том Двані.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти