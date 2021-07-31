Філ Хельмут продовжує знищувати суперників – журналіст відмовився від реваншу

Нік Райт не вірить у те, що зможе обіграти рекордсмена WSOP в хедз-апі та вирішив не витрачати 100 тисяч доларів на спір

Нік Райт не має наміру продовжувати дуель з Філом Хельмутом / Фото: Pokernews

В четвер Філ Хельмут здолав спортивного журналіста Ніка Райта у покерній дуелі на шоу High Stakes Duel. Нік дав гідну відсіч легенді покеру, проте за підсумками шести годин допустив чимало помилок.

Поразка коштувала Райту 50 тисяч доларів, однак у нього було право вимагати реванш. Правда, бай-ін виріс би вдвічі – до 100 тисяч з кожного.

Нік в результаті взяв паузу на прийняття рішення. Вчора ж Райт на своїй сторінці в Twitter розповів про те, що не має наміру грати нову дуель з Хельмутом.

"Мені здається, я все зіпсував через погану гру в середині. Я не знаю, чи було це втомою, браком досвіду або чимось ще. У мене був план, я його виконував, але відхилився від нього. Отже, питання в тому, втративши ці 50 тисяч доларів, чи збираюся я витратити ще 100 тисяч доларів, щоб знову зустрітися з Філом? І, на жаль, відповідь на це питання негативна".

Хельмут здобуває вже сьому поспіль перемогу в High Stakes Duel. На початку цього року Poker Brat виграв три дуелі у Антоніо Есфандіарі. А в липні Філ виконав той же трюк з Даніелем Негреану, тричі розбивши його в хедз-апі.

Тепер же організатори підберуть Хельмуту нового опонента. Очікується, що ним може стати або Філ Айві, або Том Двані.