Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Дикое невезение! Игрок собрал каре на супертурнире и вылетел без призовых (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 ноября, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чангу Лиу прилетела невероятная комбинация, однако более сильная рука у оппонента не позволила ему войти в ITM на Main Event WSOP
Чанг Лиу (слева) словил бэд-бит в битве с Угуром Сесилмисом (справа)
Чанг Лиу (слева) словил бэд-бит в битве с Угуром Сесилмисом (справа)

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Сама WSOP стартовала в конце сентября, а 4 ноября начался Main Event.

Всего на событие зарегистрировалось 6650 игроков, из которых 1К попали в призы. Долгая борьба шла на баббле, когда до призов оставалось пара сотен нокаутов. И именно в этот период произошла одна из самых горячих раздач.

Реклама

Читайте также: Эпатажный игрок вслепую выбил соперника из-за стола во время интервью

Жертвой бэд-бита стал Чанг Лиу. Американец китайского происхождения получил на руки пару четверок (44), а на флопе ему прилетело каре 6-4-4. При этом, Чанг вел себя спокойно и не повышал ставки.

В итоге на терне прилетела 6, а на ривере – 5. После этого неожиданно активизировался оппонент Угур Сесилмис, который сначала повысил ставку, а затем еще и вывел Чанга в олл-ин. Каково же было удивление Лиу, когда оппонент показал пару шестерок (66) и более сильное каре!

Реклама

Отметим, что на данный момент в Main Event остаются 292 активных игрока. Среди претендентов есть и трое украинцев (Павел Векслер, Денис Придвор и Алексей Кравчук), тогда как чиплидером является испанец Рамон Колильяс. Победителю достанется суперприз в виде золотого браслета, а также 8 миллионов долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять