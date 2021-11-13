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Эпатажный игрок вслепую выбил соперника из-за стола, пока раздавал интервью (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 ноября, 18:45
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Пэт Лайонс решил показать свою крутость журналисту и поддержал ставку оппонента с закрытыми картами. Удача была на его стороне
Пэт Лайонс повеселил публику на WSOP
Пэт Лайонс повеселил публику на WSOP / Фото: Pokernews

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP стартовала в конце сентября, а 4 ноября начался Main Event.

Всего на топ-событие зарегистрировалось 6650 игроков, из которых 1К попали в призы. В одном из первых дней повеселил публику эпатажный покерист Пэт Лайонс.

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У игрока решили взять интервью прямо за игровым столом. Журналист поинтересовался, почему Пэта называют "знаменитым". Парень решил показать себя и заявил: "Сейчас увидишь".

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После этих слов Лайонс получил карты и не глядя поднял ставки, заявив, что ему все равно, если он проиграет. Возможно, Пэт не рассчитывал, что его оппонент пойдет в олл-ин, однако игрок не стушевался и вслепую поддержал ставку.

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Оказалось, что Пэту на руки раздали крестовые 65, тогда как оппонента – одномастные АТ. При этом на флопе выпал туз, однако к риверу Лайонсу прилетел крестовый флеш. Лайонс утонул в овациях, крича: "Вот поэтому меня называют знаменитым".

Забавно, что уже через несколько раздач Пэт все же покинул ивент, завершив его на 2372 месте без призов. За свою карьеру покерист заработал 1,7 миллиона долларов, а в прошлом году взял браслет WSOP в онлайне.

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