Епатажний гравець наосліп вибив суперника зі столу, поки роздавав інтерв'ю (відео)

Пет Лайонс вирішив показати свою крутість журналісту та підтримав ставку опонента із закритими картами. Успіх був на його боці

Пет Лайонс порадував публіку на WSOP / Фото: Pokernews

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. WSOP стартувала наприкінці вересня, а 4 листопада розпочався Main Event.

Загалом на топ-подію зареєструвалося 6650 гравців, з яких 1К потрапили до призів. В одному з перших днів порадував публіку епатажний покерист Пет Лайонс.

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У гравця вирішили взяти інтерв'ю за ігровим столом. Журналіст поцікавився, чому Пета називають "знаменитим". Хлопець вирішив показати себе і заявив: "Зараз побачиш".

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Після цих слів Лайонс отримав карти і не дивлячись підняв ставки, заявивши, що йому байдуже, якщо він програє. Можливо, Пет не розраховував, що його опонент піде в олл-ін, проте гравець не знітився і наосліп підтримав ставку.

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Виявилось, що Пету на руки роздали хрестові 65, тоді як опонента – одномісні АТ. При цьому на флопі випав туз, проте на рівері Лайонсу прилетів хрестовий флеш. Лайонс потонув у оваціях, кричачи: "Ось тому мене називають знаменитим".

Цікаво, що вже через кілька роздач Пет все ж таки залишив івент, завершивши його на 2372 місці без призів. За свою кар'єру покерист заробив 1,7 мільйона доларів, а минулого року взяв браслет WSOP в онлайні