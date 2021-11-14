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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Дика невдача! Гравець зібрав каре на супертурнірі та вилетів без призових (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
14 листопада, 19:00
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Чангу Ліу прилетіла неймовірна комбінація, проте сильніша рука в опонента не дозволила йому увійти в ITM на Main Event WSOP
Чанг Ліу (ліворуч) зловив бед-біт у битві з Угуром Сесілмісом (праворуч)
Чанг Ліу (ліворуч) зловив бед-біт у битві з Угуром Сесілмісом (праворуч)

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Сама WSOP стартувала наприкінці вересня, а 4 листопада розпочався Main Event.

Усього на подію зареєструвалося 6650 гравців, з яких 1К потрапили у призи. Довга боротьба йшла на бабблі, коли до призів залишалося кілька сотень нокаутів. І саме в цей період відбулася одна з найгарячіших роздач.

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Жертвою бед-біта став Чанг Ліу. Американець китайського походження отримав на руки пару четвірок (44), а на флопі йому прилетіло каре 6-4-4. При цьому Чанг поводився спокійно і не підвищував ставки.

У результаті на терні випала 6, а на рівері – 5. Після цього несподівано активізувався опонент Угур Сесілміс, який спочатку підвищив ставку, а потім ще й вивів Чанга на олл-ін. Яке ж було здивування Ліу, коли опонент показав пару шісток (66) і сильніше каре!

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Зазначимо, що на цей момент у Main Event залишаються 292 активних гравці . Серед претендентів є і троє українців (Павло Векслер, Денис Придвор та Олексій Кравчук), тоді як чіплідером є іспанець Рамон Колільяс. Переможцю дістанеться суперприз у вигляді золотого браслета, а також 8 мільйонів доларів.

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Джонні Мосс
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