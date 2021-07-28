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Денежная топ-десятка: рейтинг самых успешных покеристов за 2021 год (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
28 июля, 18:35
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Босниец Али Имсирович лидирует в гонке денег за этот год. Остальную топ-десятку составляют американцы.
Самые успешные игроки в покер за 2021 год
Самые успешные игроки в покер за 2021 год

В 2021 году офлайн-покер начал оживать после пандемии коронавируса. Крупные покер-румы стали возвращаться к нормальной жизни, а игрокам уже необязательно одевать маски в заведениях. Как итог, покеристы начали больше зарабатывать в живых турнирах.

Ранее мы вам рассказывали про 11 самых богатых игроков в покер за все время. Теперь же предлагаем вашему вниманию ТОП-10 покеристов, которые выиграли наибольшие призовые с начала 2021 года.

Уверенное лидерство в списке удерживать босниец Али Имсирович, который поднял уже более трех миллионов долларов за полгода. Парень уже успел выиграть аж 8 турниров PokerGo с начала года, а также более 20 раз попадал в призы на крупных ивентах.

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Остальной список лучших на 2021 год составляют американцы. Среди них как признанные мастера с громкими именами вроде Кэри Катца или Сэма Соверела, так и молодые дарования (Эндрю Морено или Брек Шуттен). К слову, легендарный Даниэль Негреану пока идет 11-ым с общим доходом в 1 245 199 долларов.

10. БРЕК ШУТТЕН (США)

$ за 2021 год: 1 274 591 доллар
Топ-занос за 2021 год: 1 261 095 долларов (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 1 место)
$ за все время: 1 658 978 долларов

9. АЛЕКС ФОКСЕН (США)

$ за 2021 год: 1 279 023 доллара
Топ-занос за 2021 год: 280 000 долларов (PokerGO Cup #7 – 3 место)
$ за все время: 18 450 928 долларов

8. КЛЕЙТОН МАГУАЙР (США)

$ за 2021 год: 1 484 597 долларов
Топ-занос за 2021 год: 1 443 757 долларов (The Wynn Summer Classic – 2 место)
$ за все время: 2 973 843 доллара

7. ЭНДРЮ МОРЕНО (США)

$ за 2021 год: 1 649 803 доллара
Топ-занос за 2021 год: 1 460 106 долларов (The Wynn Summer Classic – 2 место)
$ за все время: 2 520 531 доллар

6. ЧЕД ИВСЛЕЙДЖ (США)

$ за 2021 год: 1 791 990 долларов
Топ-занос за 2021 год: 910 370 долларов (WPT Venetian #88 – 1 место)
$ за все время: 3 391 260 долларов

5. КЭРИ КАТЦ (США)

$ за 2021 год: 1 887 430 долларов
Топ-занос за 2021 год: 1 058 000 долларов (PokerGO Cup #8 – 1 место)
$ за все время: 32 483 389 долларов

4. СЭМ СОВЕРЕЛ (США)

$ за 2021 год: 2 073 296 долларов
Топ-занос за 2021 год: 644 000 долларов (PokerGO Cup #8 – 2 место)
$ за все время: 15 948 773 доллара

3. ШОН ВИНТЕР (США)

$ за 2021 год: 2 177 628 долларов
Топ-занос за 2021 год: 756 000 долларов (US Poker Open #12 – 1 место)
$ за все время: 17 467 401 доллара

2. ШОН ПЕРРИ (США)

$ за 2021 год: 2 340 298 долларов
Топ-занос за 2021 год: 596 418 долларов (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 3 место)
$ за все время: 3 182 135 долларов

1. АЛИ ИМСИРОВИЧ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

$ за 2021 год: 3 039 265 долларов
Топ-занос за 2021 год: 344 910 долларов (Aria High Roller Series – 1 место)
$ за все время: 11 995 182 доллара

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1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
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