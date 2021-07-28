Грошова топ-десятка: рейтинг найуспішніших покеристів за 2021 рік (фото)

У 2021 році офлайн-покер почав оживати після пандемії коронавірусу. Великі покер-руми стали повертатися до нормального життя, а гравцям вже необов'язково одягати маски в закладах. Як підсумок, покеристи почали більше заробляти в живих турнірах.
Раніше ми вам розповідали про 11 найбагатших гравців в покер за весь час. Тепер же пропонуємо вашій увазі ТОП-10 покеристів, які виграли найбільші призові з початку 2021 року.
Впевнене лідерство в списку утримувати боснієць Алі Імсіровіч, який підняв уже понад три мільйони доларів за півроку. Хлопець вже встиг виграти аж 8 турнірів PokerGo з початку року, а також більше 20 разів потрапляв в призи на великих івентах.
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Решта списку найкращих на 2021 рік становлять американці. Серед них як визнані майстри з гучними іменами на кшталт Кері Катца або Сема Соверела, так і молоді таланти (Ендрю Морено або Брек Шуттен). До слова, легендарний Даніель Негреану поки йде 11-м із загальним доходом в 1 245 199 доларів.
10. БРЕК ШУТТЕН (США)
$ за 2021 рік: 1 274 591 долар
Топ-занос за 2021 рік: 1 261 095 доларів (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 1 місце)
$ за весь час: 1 658 978 доларів
9. АЛЕКС ФОКСЕН (США)
$ за 2021 рік: 1 279 023 долара
Топ-занос за 2021 рік: 280 000 доларів (PokerGO Cup #7 – 3 місце)
$ за весь час: 18 450 928 доларів
8. КЛЕЙТОН МАГУАЙР (США)
$ за 2021 рік: 1 484 597 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 1 443 757 доларів (The Wynn Summer Classic – 2 місце)
$ за весь час: 2 973 843 долари
7. ЕНДРЮ МОРЕНО (США)
$ за 2021 рік: 1 649 803 долари
Топ-занос за 2021 рік: 1 460 106 доларів (The Wynn Summer Classic – 2 місце)
$ за весь час: 2 520 531 долар
6. ЧЕД ІВСЛЕЙДЖ (США)
$ за 2021 рік: 1 791 990 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 910 370 доларів (WPT Venetian #88 – 1 місце)
$ за весь час: 3 391 260 доларів
5. КЕРІ КАТЦ (США)
$ за 2021 рік: 1 887 430 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 1 058 000 доларів (PokerGO Cup #8 – 1 місце)
$ за весь час: 32 483 389 доларів
4. СЕМ СОВЕРЕЛ (США)
$ за 2021 рік: 2 073 296 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 644 000 доларів (PokerGO Cup #8 – 2 місце)
$ за весь час: 15 948 773 долари
3. ШОН ВІНТЕР (США)
$ за 2021 рік: 2 177 628 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 756 000 доларів (US Poker Open #12 – 1 місце)
$ за весь час: 17 467 401 долара
2. ШОН ПЕРРІ (США)
$ за 2021 рік: 2 340 298 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 596 418 доларів (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 3 місце)
$ за весь час: 3 182 135 доларів
1. АЛІ ІМСІРОВІЧ (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)
$ за 2021 рік: 3 039 265 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 344 910 доларів (Aria High Roller Series – 1 місце)
$ за весь час: 11 995 182 долари