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Грошова топ-десятка: рейтинг найуспішніших покеристів за 2021 рік (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
28 липня, 18:35
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Боснієць Алі Імсіровіч лідирує в гонці грошей за цей рік. Іншу топ-десятку складають американці.
Найуспішніші гравці в покер за 2021 рік
Найуспішніші гравці в покер за 2021 рік

У 2021 році офлайн-покер почав оживати після пандемії коронавірусу. Великі покер-руми стали повертатися до нормального життя, а гравцям вже необов'язково одягати маски в закладах. Як підсумок, покеристи почали більше заробляти в живих турнірах.

Раніше ми вам розповідали про 11 найбагатших гравців в покер за весь час. Тепер же пропонуємо вашій увазі ТОП-10 покеристів, які виграли найбільші призові з початку 2021 року.

Впевнене лідерство в списку утримувати боснієць Алі Імсіровіч, який підняв уже понад три мільйони доларів за півроку. Хлопець вже встиг виграти аж 8 турнірів PokerGo з початку року, а також більше 20 разів потрапляв в призи на великих івентах.

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Решта списку найкращих на 2021 рік становлять американці. Серед них як визнані майстри з гучними іменами на кшталт Кері Катца або Сема Соверела, так і молоді таланти (Ендрю Морено або Брек Шуттен). До слова, легендарний Даніель Негреану поки йде 11-м із загальним доходом в 1 245 199 доларів.

10. БРЕК ШУТТЕН (США)

$ за 2021 рік: 1 274 591 долар
Топ-занос за 2021 рік: 1 261 095 доларів (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 1 місце)
$ за весь час: 1 658 978 доларів

9. АЛЕКС ФОКСЕН (США)

$ за 2021 рік: 1 279 023 долара
Топ-занос за 2021 рік: 280 000 доларів (PokerGO Cup #7 – 3 місце)
$ за весь час: 18 450 928 доларів

8. КЛЕЙТОН МАГУАЙР (США)

$ за 2021 рік: 1 484 597 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 1 443 757 доларів (The Wynn Summer Classic – 2 місце)
$ за весь час: 2 973 843 долари

7. ЕНДРЮ МОРЕНО (США)

$ за 2021 рік: 1 649 803 долари
Топ-занос за 2021 рік: 1 460 106 доларів (The Wynn Summer Classic – 2 місце)
$ за весь час: 2 520 531 долар

6. ЧЕД ІВСЛЕЙДЖ (США)

$ за 2021 рік: 1 791 990 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 910 370 доларів (WPT Venetian #88 – 1 місце)
$ за весь час: 3 391 260 доларів

5. КЕРІ КАТЦ (США)

$ за 2021 рік: 1 887 430 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 1 058 000 доларів (PokerGO Cup #8 – 1 місце)
$ за весь час: 32 483 389 доларів

4. СЕМ СОВЕРЕЛ (США)

$ за 2021 рік: 2 073 296 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 644 000 доларів (PokerGO Cup #8 – 2 місце)
$ за весь час: 15 948 773 долари

3. ШОН ВІНТЕР (США)

$ за 2021 рік: 2 177 628 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 756 000 доларів (US Poker Open #12 – 1 місце)
$ за весь час: 17 467 401 долара

2. ШОН ПЕРРІ (США)

$ за 2021 рік: 2 340 298 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 596 418 доларів (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown – 3 місце)
$ за весь час: 3 182 135 доларів

1. АЛІ ІМСІРОВІЧ (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)

$ за 2021 рік: 3 039 265 доларів
Топ-занос за 2021 рік: 344 910 доларів (Aria High Roller Series – 1 місце)
$ за весь час: 11 995 182 долари

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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
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