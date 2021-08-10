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День рождения Дойла Брансона: история великого игрока, который задумал камбэк в 88

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 16:00
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Великий покерист выиграл 10 браслетов WSOP и может пополнить свою коллекцию этой осенью
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет / Фото: Cardschat

Сегодня 88 лет исполняется одному из самых известных покеристов в истории Дойлу Брансону. Уроженец Техаса полностью заслужил звание живой легенды мирового покера.

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Покерная карьера Брансона длилась аж 62 года. За это время он стал рекордсменом Мировой покерной серии по количеству браслетов, завоевав их аж 10.

Дойл Брансон
Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Впоследствии лишь Филу Хельмуту удастся превзойти этот показатель (15). Впрочем, есть и редкое достижение – две победы на Главных Событиях WSOP в 1976 и 1977 годах.

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Особенностью Дойла является его уже фирменная комбинация. Свои первые два браслета Брансон выиграл с не самыми сильными стартовыми картами на руках (10-2).

Причем в 1976 году покерист с 10 ♠ 2♠ сумел одолеть Джесса Алто, у которого была куда более сильная стартовая рука ( A♠ J♦ ). Спустя год комбинация 10♠ 2♥ позволила Дойлу выйти победителем из схватки с Гари Берландом, которому выпали 8♥ 5♣ . Неудивительно, что после такого совпадения пару карт 10-2 называют "рукой Брансона".

В 1978 году Дойл сделал существенный вклад в покерную индустрию с помощью книги "Суперсистема", в которой он раскрыл секреты своей покерной стратегии.

Неудивительно, что ее и по сей день называют "Библией покера", ведь она помогла не одному новичку успешно стартовать в игре. Уже через 10 лет после выпуска книги Брансон стал Членом Зала славы покера.

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Брансон прославился под прозвищем "Техасская Долли". Оно закрепилось за ним из-за банальной ошибки журналиста, который вместо "Texas Doyle" (Техасский Дойл) написал "Texas Dolly".

Важно отметить, что Дойл боролся не только с соперниками за столом, но и раком, перенеся несколько операций на лице и затылке. В 2013 году в Рио-де-Жанейро был презентован бронзовый бюст Брансона.

В 2018 году Дойл решил окончательно завершить карьеру покериста в возрасте 84 лет. Однако, как оказалось, это был не конец. Месяц назад на своей страничке в Twitter Брансон заявил, что сыграет в нескольких турнирах на WSOP 2021.

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