День народження Дойла Брансона: історія великого гравця, який задумав камбек у 88

Легендарний покерист виграв 10 браслетів WSOP і може поповнити свою колекцію цієї осені

Знаменитому покеристи Дойлу Брансону виповнилося 88 років / Фото: Cardschat

Сьогодні 88 років виповнюється одному з найвідоміших покеристів в історії Дойлу Брансону. Уродженець Техасу повністю заслужив звання живої легенди світового покеру.

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Покеру кар'єра Брансон тривала аж 62 роки. За цей час він став рекордсменом Світової покерної серії за кількістю браслетів, завоювавши їх аж 10.

Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Згодом лише Філу Хельмуту вдасться перевершити цей показник (15). Втім, є і рідкісне досягнення – дві перемоги на Головних Подіях WSOP в 1976 і 1977 роках.

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Особливістю Дойла є його вже фірмова комбінація. Свої перші два браслети Брансон виграв з не найсильнішими стартовими картами на руках (10-2).

Причому в 1976 році покерист з 10 ♠2♠ зумів здолати Джесса Алто, у якого була набагато сильніша стартова рука ( A♠J♦ ). Через рік комбінація 10♠2♥ дозволила Дойлу вийти переможцем із сутички з Гарі Берландом, якому випали 8♥5♣ . Не дивно, що після такого збігу пару карт 10-2 називають "рукою Брансона".

У 1978 році Дойл зробив істотний внесок в покерну індустрію за допомогою книги "Суперсистема", в якій він розкрив секрети своєї стратегії покеру.

Не дивно, що її й донині називають "Біблією покеру", адже вона допомогла не одному новачкові успішно стартувати в грі. Вже через 10 років після випуску книги Брансон став Членом Залу слави покеру.

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Брансон прославився під прізвиськом "Техаська Доллі". Воно закріпилося за ним через банальну помилки журналіста, який замість "Texas Doyle" (Техаський Дойл) написав "Texas Dolly".

Важливо відзначити, що Дойл боровся не тільки з суперниками за столом, а й з раком, перенісши кілька операцій на обличчі та потилиці. У 2013 році в Ріо-де-Жанейро було презентовано бронзовий бюст Брансона.

У 2018 році Дойл вирішив остаточно завершити кар'єру покериста у віці 84 років. Однак, як виявилося, це був не кінець. Місяць тому на своїй сторінці в Twitter Брансон заявив, що зіграє в декількох турнірах на WSOP 2021.