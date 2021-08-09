Мальчишник у Вегасі: 10 приводів подивитися Світову серію покеру 2021

WSOP повертається в офлайн-режим і пройде в "місті гріхів" з 30 вересня по 17 листопада

На Лас-Вегас очікує покерний бум / Фото: Cardschat

Цієї осені пройде Світова серія покеру в Лас-Вегасі. Торік WSOP була скасована через пандемію коронавірусу, однак тепер серія повертається у звичний режим.

Організатори запропонують гравцям море подій, в яких будуть розіграні 88 золотих браслетів. На серію повинні приїхати всі топ-покеристи світу, тому боротьба обіцяє бути наполегливою. Представляємо вам 10 головних причин простежити за івентами WSOP.

1. Довгоочікуваний камбек.

Покерний світ скучив за офлайн-турнірами, адже жоден онлайн-івент не замінить справжні відчуття від живої гри. Пандемія змусила покеристів сісти за комп'ютери, а емоції висловлювати через соцмережі. Тепер же настає "пробудження".

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Правда, ще невідомо, в якому форматі буде доступна WSOP. Поширення коронавірусу штаму "Дельта" може змусити гравців знову одягнути маски або заздалегідь вакцинуватися. Проте єдине навряд чи зміниться: Світовій серії покеру в офлайні бути!

2. Комфортна пора року.

Зазвичай турніри WSOP проходили у Вегасі влітку, проте дика спека заважала гравцям показувати свій максимум. Середня температура в Неваді у липні перевалює за 40 градусів Цельсія. Тепер же гравців чекає комфортна температура 15-23 градуси.

3. Негреану та Айві в гонитві за рекордсменом.

Найбільша кількість браслетів в історії виграв легендарний Філ Хельмут (15). Восени американець збирається збільшити свій показник, проте і суперники не дрімають. На дистанцію вийдуть найкращі гравці в історії.

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Наприклад, у Філа Айві в активі 10 браслетів, а ось у мегапопулярного Даніеля Негреану їх всього шість. Наздогнати в цьому рейтингу Хельмута буде вкрай непросто.

4. Повернення легенди.

Дойл Брансон

Крім того, на покерну арену повертається 87-річний Дойл Брансон, який попрощався з грою три роки тому. На своїй сторінці в Twitter "Техаська Доллі" заявив, що планує взяти участь в деяких турнірах. Відзначимо, що на його рахунку також є 10 браслетів.

5. Останні івенти в Ріо?

З 2005 року всі турніри WSOP проводяться в легендарному казино Rio, проте за чутками цей рік може стати останнім для закладу. Два роки тому будівля була продана нью-йоркському забудовнику Еріку Бірнбауму і він погодився віддати її в оренду ексгосподарям казино до 2021 року. Можливо, тепер у господаря будівлі з'являться інші плани.

6. Змішаний турнір HORSE.

Як можна одночасно грати в Холдем, Омаху, Разз та Стад? Перший турнір HORSE надасть вам відмінну можливість поспостерігати за цим дійством. Захід буде йти три дні, а вхід в турнір складе аж 25000 доларів.

7. Залучення спортивної аудиторії.

Восени Лас-Вегас буде наповнений не тільки покером. У місті проводяться змагання з футболу, а також хокею. Організатори готові залучати нових шанувальників покеру, які не проти розкинути картами в перерві між іграми.

8. Головна подія в очікуванні рекорду.

У 2019 Main Event Світової серії покер зібрав аж 8569 входів і ледь не побив рекорд, який був встановлений у 2006-му (8773 особи). Очікується, що пробудження офлайн-покеру після пандемії викличе сплеск відвідуваності. Цифра цілком може перевалити за 10 тисяч, якщо не втрутяться епідеміологічні аспекти.

9. Спірний Flip & Go турнір.

Новий вид івентів з'явиться на WSOP, хоча його формат викликає питання. З самого початку всі гравці бачать флоп і потім повинні скинути одну зі своїх закритих карт. Після цього всі автоматично йдуть олл-ін і тільки один гравець продовжує шлях. Чи зайде ця подія гравцям?

10. Негреану відновлює відеоблог.

Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Минулий рік залишився не тільки без живих WSOP, а й без щоденних стрімів найбільш впізнаваного гравця Даніеля Негреану. На думку фанатів канадця, його відеоблог – одна з найяскравіших подій WSOP. Даніель дає можливість заглянути в щоденну рутину гравця, показуючи підготовку до кожної події та інші аспекти Світової серії.