Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Повернення легенди покеру: Дойл Брансон оголосив про бажання зіграти на WSOP 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
16 червня, 20:30
Копіювати лінк
"Техаська Доллі" має намір поповнити свою і без того шикарну колекцію золотих браслетів
Дойл Брансон
Дойл Брансон

Цієї осені відбудеться Світова серія покеру (WSOP). Грандіозне змагання пройде у Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Як стало відомо, участь на WSOP планує прийняти один з найкращих гравців в історії Дойл Брансон. Про це легенда покеру оголосив на своїй сторінці в Twitter. Правда, навряд чи ми будемо часто бачити "Texas Dolly" за столом, адже Брансон має намір виступити лише на кількох івентах.

Читайте також: "Хрещений батько" покеру зі своєю щасливою комбінацією – історія видатного Дойла Брансона

Що цікаво, 87-річний американець ще у 2013 році вперше заявив про своє рішення завершити кар'єру на WSOP, проте через п'ять років він все ж повернувся і навіть посів шосте місце на одному з турнірів у дисципліні Lowball 2-7. Всього ж за свою тривалу кар'єру Брансон встиг здобути 10 золотих браслетів, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту (15).

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
US Poker Open
Докладніше
Білл Перкінс vs Лендон Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти