Повернення легенди покеру: Дойл Брансон оголосив про бажання зіграти на WSOP 2021

"Техаська Доллі" має намір поповнити свою і без того шикарну колекцію золотих браслетів

Дойл Брансон

Цієї осені відбудеться Світова серія покеру (WSOP). Грандіозне змагання пройде у Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Як стало відомо, участь на WSOP планує прийняти один з найкращих гравців в історії Дойл Брансон. Про це легенда покеру оголосив на своїй сторінці в Twitter. Правда, навряд чи ми будемо часто бачити "Texas Dolly" за столом, адже Брансон має намір виступити лише на кількох івентах.

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Що цікаво, 87-річний американець ще у 2013 році вперше заявив про своє рішення завершити кар'єру на WSOP, проте через п'ять років він все ж повернувся і навіть посів шосте місце на одному з турнірів у дисципліні Lowball 2-7. Всього ж за свою тривалу кар'єру Брансон встиг здобути 10 золотих браслетів, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту (15).