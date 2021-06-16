Усі вершки покеру зберуться в Лас-Вегасі: як пройде перша WSOP після пандемії коронавірусу

Світова серія покеру пройде восени у "місті гріхів". На ній розіграють аж 88 золотих браслетів

На Світової серії покеру буде розіграна майже сотня золотих браслетів / Фото: WSOP

30 вересня вперше після старту пандемії коронавірусу повертається Світова серія покеру (WSOP). Череда турнірів пройде в Лас-Вегасі в офлайн-режимі. Уже відомо, що на WSOP глядачі побачать легенду NBA Тоні Паркера.

Організатори підготували учасникам безліч різних турнірів, в яких буде розіграно аж 88 золотих браслетів. Одним з перших найбільших івентів стане змагання з символічною назвою The Reunion ("Возз'єднання"). Бай-ін турніру складе всього 500 доларів, а гарантія – аж 5 мільйонів "зелених".

У свою чергу Головна подія WSOP стартує 4 листопада (бай-ін 10 тисяч). Перший день буде розбитий на чотири доби, а чемпіон буде визначений 17 листопада. Крім того, на покеристів очікує великий хедз-ап турнір на 64 персони (бай-ін 25 тисяч), а також величезна кількість івентів з Омахи зі вступними до 250 тисяч доларів!

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Не варто сумніватися, що весь покерний бомонд збереться восени в Лас-Вегасі. Варто також відзначити, що епідеміологічних обмежень на турнірі не передбачається, адже перед входом в покер-руми учасникам треба буде пред'явити негативний тест на "ковід" або ж довідку про вакцинацію від вірусу.