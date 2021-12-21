"Давай по новой, все плохо": в покере может появиться новое правило при ставках ва-банк

Известный покерист Джейсон Кун предлагает внедрить фишку "Run It Twice", чтобы дать вылетающему игроку шанс на отыгрыш

Джейсон Кун продвигает интересные изменения в правила игры в покер / Фото: Pokernews

Игра в покер с каждым годом модернизируется, а естественный прогресс приводит к новым идеям, как улучшить любимый досуг. К примеру, недавно Даниэль Негреану выступил с инициативой о внедрении в покер шахматных часов.

Свою идею по изменению правил Холдема предложил другой хайроллер Джейсон Кун. Американец предложил для эксперимента провести турнир, где каждому игроку дадут по одной фишке с правом Run It Twice (в переводе – раздать дважды).

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Ее можно применить раз за игру, когда игрок идет в олл-ин. Применив фишку, дилер должен будет поменять карты на столе и заново раздать флоп, терн и ривер.

Многие коллеги Куна положительно отреагировали на данную идею. По их мнению, это не только добавить элемент стратегии в ивенте, но и сгладит дисперсию при ставках ва-банк. Да и просто, это весело и увлекательно.

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Можно ожидать, что в ближайшее время мы увидим крупный покерный турнир с таким правилом. Если все пройдет удачно, есть вероятность, что организаторы WSOP и других крупнейших серий внедрят правило в свои события.