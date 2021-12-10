В покере может появиться шахматный атрибут, который поможет ускорить игру

Канадский хайроллер Даниэль Негреану предлагает использовать шахматные часы для лимитирования игрового времени

Даниэль Негреану агитирует за использование шахматных часов в покере / Фото: Getty Images

Засечка времени в покере является одной из основных проблем в игре. Игроки зачастую тянут дэдлайны, чтобы дотянуть до уровня блайндов или же просто взять оппонента измором.

Свою версию решения вопроса предложил известный покерист Даниэль Негреану. На своей страничке в Twitter KidPoker предложил использовать вместо шот-клока типичные шахматные часы.

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Канадец заметил проблему затянутости времени на недавнем Главном событии WSOP Europe, где в среднем за час было разыграно 17 рук. Это аж 3,5 минуты на раздачу.

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По мнению Негреану, шот-клок является приемлемым компромиссом, но далеко не идеальным. Предложение Даниэля заключается в следующем. Игрокам дается 5 минут на все решения в течение каждых двух часов игры.

Часы будут запускаться через пять секунд после начала хода. Если же игрок потратит все время раньше, ему будет даваться по 15 секунд на каждое решение. Кто не сможет уложиться в дэдлайн, его руку признают мертвой.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

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Многие в комментариях поставили под сомнение экономическую обоснованность выдачи каждому участнику отдельных часов. Негреану предложил, что можно выдать один планшет для дилера со специальной программой, чтобы он сам распоряжался временем каждого.

Также Даниэль готов обсудить правило 5 минут и 15 секунд, если оптимальные варианты будут более оправданными. Кроме того, при пересадке за другой стол игрокам будут давать новую пятиминутку до конца уровня.