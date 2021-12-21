Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

"Давай по новій, все погано": у покері може з'явитися нове правило при ставках ва-банк

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
21 грудня, 20:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий покерист Джейсон Кун пропонує впровадити фішку "Run It Twice", щоб дати вилітаючому гравцеві шанс на відігравання
Джейсон Кун просуває цікаві зміни до правил гри в покер
Джейсон Кун просуває цікаві зміни до правил гри в покер / Фото: Pokernews

Гра в покер з кожним роком модернізується, а природний прогрес призводить до нових ідей, як покращити улюблене дозвілля. Наприклад, нещодавно Даніель Негреану виступив з ініціативою про впровадження в покер шахового годинника.

Свою ідею щодо зміни правил Холдему запропонував інший хайролер Джейсон Кун. Американець запропонував для експерименту провести турнір, де кожному гравцю дадуть по одній фішці з правом Run It Twice (у перекладі – роздати двічі).

Реклама

Її можна застосувати один раз за гру, коли гравець йде в олл-ін. Застосувавши фішку, дилер повинен буде поміняти карти на столі й знову роздати флоп, терн і рівер.

Багато колег Куна позитивно відреагували на цю ідею. На їхню думку, це не лише додати елемент стратегії в івенті, а й згладить дисперсію за ставок ва-банк. Та й просто, це весело та захоплююче.

Реклама

Читайте також: Найкращі ідеї для подарунка гравцям у покер

Очікується, що найближчим часом ми побачимо великий покерний турнір з таким правилом. Якщо все пройде вдало, є можливість, що організатори WSOP та інших найбільших серій впровадять правило у свої події.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти