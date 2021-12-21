"Давай по новій, все погано": у покері може з'явитися нове правило при ставках ва-банк

Відомий покерист Джейсон Кун пропонує впровадити фішку "Run It Twice", щоб дати вилітаючому гравцеві шанс на відігравання

Джейсон Кун просуває цікаві зміни до правил гри в покер / Фото: Pokernews

Гра в покер з кожним роком модернізується, а природний прогрес призводить до нових ідей, як покращити улюблене дозвілля. Наприклад, нещодавно Даніель Негреану виступив з ініціативою про впровадження в покер шахового годинника.

Свою ідею щодо зміни правил Холдему запропонував інший хайролер Джейсон Кун. Американець запропонував для експерименту провести турнір, де кожному гравцю дадуть по одній фішці з правом Run It Twice (у перекладі – роздати двічі).

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Її можна застосувати один раз за гру, коли гравець йде в олл-ін. Застосувавши фішку, дилер повинен буде поміняти карти на столі й знову роздати флоп, терн і рівер.

Багато колег Куна позитивно відреагували на цю ідею. На їхню думку, це не лише додати елемент стратегії в івенті, а й згладить дисперсію за ставок ва-банк. Та й просто, це весело та захоплююче.

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Очікується, що найближчим часом ми побачимо великий покерний турнір з таким правилом. Якщо все пройде вдало, є можливість, що організатори WSOP та інших найбільших серій впровадять правило у свої події.