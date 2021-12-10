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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У покері може з'явитися шаховий атрибут, який допоможе прискорити гру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
10 грудня, 18:40
В закладинки
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Канадський хайролер Даніель Негреану пропонує використовувати шаховий годинник для лімітування ігрового часу
Даніель Негреану агітує за використання шахового годинника в покері
Даніель Негреану агітує за використання шахового годинника в покері / Фото: Getty Images

Засікання часу в покері є однією з основних проблем у грі. Гравці часто тягнуть дедлайни, щоб дотягнути до рівня блайндів або просто взяти опонента змором.

Свою версію вирішення питання запропонував відомий покерист Даніель Негреану. На своїй сторінці в Twitter KidPoker запропонував використовувати замість шот-клоку типовий шаховий годинник.

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Канадець помітив проблему тривалості часу на нещодавній Головній події WSOP Europe, де в середньому за годину було розіграно 17 рук. Це аж 3,5 хвилини на роздачу.

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На думку Негреану, шот-клок є прийнятним компромісом, але не ідеальним. Пропозиція Даніеля полягає в наступному. Гравцям дається 5 хвилин на всі рішення протягом кожних двох годин гри.

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Годинник запускатиметься через п'ять секунд після початку ходу. Якщо ж гравець витратить весь час раніше, йому даватиметься по 15 секунд на кожне рішення. Хто не зможе вкластися у дедлайн, його руку визнають мертвою.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі
Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Багато хто в коментарях поставили під сумнів економічну обґрунтованість видачі кожному учаснику окремих годинників. Негреану запропонував, що можна видати один планшет для дилера зі спеціальною програмою, щоб він сам розпоряджався часом кожного.

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Також Даніель готовий обговорити правило 5 хвилин та 15 секунд, якщо оптимальні варіанти будуть більш виправданими. Крім того, при пересадці за інший стіл гравцям даватимуть нову п'ятихвилинку до кінця рівня.

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57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
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