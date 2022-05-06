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Черный список Шиндлера: двух топовых покеристов не пустили на крупную серию в Монте-Карло

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 мая, 20:42
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Али Имсирович и Джек Шиндлер влипли в громкий скандал, из-за чего у них возникли проблемы с дальнейшей игрой в покер
Джек Шиндлер (слева) и Али Имсирович (справа)
Джек Шиндлер (слева) и Али Имсирович (справа)

В апреле в покерном мире разгорелся скандал с участием лучшего игрока 2021 года Али Имсировича. Боснийца, который в прошлом году выиграл более 6 миллионов долларов в покер, уличили в жульничестве.

Известный покерист Алекс Фоксен обвинил Али в использовании программы RTA, помогающей просчитывать ходы. Также Имсировича обвиняли и в мультаккаунтинге в интернете, а также нечестной игре в живых ивентах.

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Вместе с ним под раздачу попал и Джек Шиндлер, которого подозревают в том же самом. Многие покер-румы внесли игроков в черный список. Похоже, что санкции коснулись и Европейского покерного тура, который в эти дни проходит в Монако.

Бывший австрийский покерист Дитрих Фаст на своей страничке в Twitter заявил, что Имсирович и Шиндлер прилетели на Лазурный берег и были замечены на пляже Монако. Впрочем, ни один из них не зарегистрирован в ивентах EPT.

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К слову, вместе с ними "замазался" и Брин Кенни, являющийся самым успешным покеристом в истории. Мартин Замани заявил, что американец организовал секту игроков, в которой обсуждалось использование запрещенных вариантов читерства за столом.

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Брин Кенни Брин Кенни
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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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