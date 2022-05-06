Канадцы в ударе! Четверо игроков из "кленовой страны" выиграли более миллиона в Монако

Паскаль Лефрансуа стал победителем покерного ивента среди хайроллеров, не пожалев взнос в 50 тысяч евро

Паскаль Лефрансуа выиграл ивент на EPT Monte Carlo

В эти дни в Монако проходит крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Вчера завершился 26-й ивент с немаленьким бай-ином 50 тысяч долларов.

В турнир было сделано 34 входа, что позволило собрать призовой фонд 1,7 миллиона евро. В призы попали шестеро лучших игроков и среди них большинство составили канадцы.

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Победителем оказался Паскаль Лефрансуа, который выдержал непростую дистанцию в 12 часов. Канадец заключил сделку с американцем Сетом Дэвисом перед хедз-апом и после победы забрал 505 тысяч евро. Сопернику же досталось 442,6К.

К слову, для Паскаля это четвертый самый большой приз в карьере. Всего он успел заработать 6 миллионов долларов, а также выиграть один браслет WSOP.

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Результаты финального стола EPT Monte Carlo Event 26: