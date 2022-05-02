Звездный Неймар просадил 25 тысяч за покерным столом после празднования чемпионства с ПСЖ

Бразильский форвард неудачно съездил в Монако. Неймар сыграл в двух турнирах и не попал в призы

Неймар показывает классные результаты в покере / Фото: Getty Images

В конце апреля футбольный клуб ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, поэтому остаток поединков проводит в облегченном режиме. Например, в прошлую пятницу парижане отыграли веселый матч против Страсбурга (3:3).

Почти весь поединок на поле провел Неймар, который отметился ассистом. Сразу после этого звездный бразилец отправился в Монако, где нынче проходит этап Европейского покерного тура EPT Monte Carlo.

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Форвард принял участие в двух ивентах на выходных – с бай-ином 550 евро и 25 тысяч евро. На первом турнире из 140 участников Неймар занял 74 место. Неудачным оказался и второй ивент, где успешно выступил украинец Андрей Любовецкий.

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Из 75 входов бразилец оказался 29-ым и не попал в призы. Поздно вечером в воскресенье Неймар покинул Монако, так и оставшись без выигрыша.

Отметим, что Неймар является одним из самых известных селебритис, которые развлекают себя покером. Недавно на Новый Год бразилец оформил бест-кэш, выиграв в онлайн-ивенте 150 тысяч долларов.