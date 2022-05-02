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Зірковий Неймар просадив 25 тисяч за покерним столом після святкування чемпіонства з ПСЖ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 травня, 17:38
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Бразильський форвард невдало з'їздив до Монако. Неймар зіграв у двох турнірах та не потрапив у призи
Неймар показує класні результати у покері
Неймар показує класні результати у покері / Фото: Getty Images

Наприкінці квітня футбольний клуб ПСЖ достроково став чемпіоном Франції, тож залишок поєдинків проводить у полегшеному режимі. Наприклад, минулої п'ятниці парижани відіграли веселий матч проти Страсбурга (3:3).

Майже весь поєдинок на полі провів Неймар, який відзначився асистом. Відразу після цього зірковий бразилець вирушив до Монако, де нині проходить етап Європейського туру покеру EPT Monte Carlo.

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Тест: Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру Неймара?

Форвард взяв участь у двох івентах на вихідних – з бай-іном 550 євро та 25 тисяч євро. На першому турнірі зі 140 учасників Неймар посів 74 місце. Невдалим виявився і другий івент, де успішно виступив українець Андрій Любовецький.

Неймар

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З 75 входів бразилець виявився 29-м і не влучив у призи. Пізно ввечері у неділю Неймар покинув Монако, так і залишившись без виграшу.

Відзначимо, що Неймар є одним із найвідоміших селебрітіс, які розважають себе покером. Нещодавно на Новий Рік бразилець оформив бест-кеш, вигравши в онлайн-івенті 150 тисяч доларів.

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