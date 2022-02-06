Тест на цікаві факти про Неймара. Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру?

Перевірте свої знання про одного з найкращих футболістів сучасності, який чудово показує себе за покерним столом
Неймар чудово проявляється себе не тільки на футбольному полі, але й за покерним столом / Фото: AFP, Cardmates
Вчора одному з найкращих футболістів сучасності Неймару виповнилося 30 років. Бразилець активно підкорює футбольні висоти, а також голосно заявляє про себе у покері.
За свою кар'єру Неймар виграв 27 різних трофеїв, у тому числі чемпіонства у Бразилії, Іспанії та Франції, а також Копа Лібертадорес та Лігу чемпіонів. Також форвард зібрав колекцію з більш ніж 20 індивідуальних нагород.
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Неймар – головна зірка чемпіонату Франції / Фото: Reuters
Має успіх Ней і в покері, яким він серйозно захопився у 2014 році. За рік він зіграв на Charity Home Game, благодійному турнірі у Сан-Паулу.
А у 2018 році форвард взяв участь у Brazilian Series of Poker (BSOP), посівши підсумкове 6-е місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро. Нещодавно Неймар розірвав суперників в онлайні, оформивши свій бесткеш.