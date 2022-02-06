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Тест на цікаві факти про Неймара. Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 лютого, 07:49
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Перевірте свої знання про одного з найкращих футболістів сучасності, який чудово показує себе за покерним столом
Неймар чудово проявляється себе не тільки на футбольному полі, але й за покерним столом
Неймар чудово проявляється себе не тільки на футбольному полі, але й за покерним столом / Фото: AFP, Cardmates

Вчора одному з найкращих футболістів сучасності Неймару виповнилося 30 років. Бразилець активно підкорює футбольні висоти, а також голосно заявляє про себе у покері.

За свою кар'єру Неймар виграв 27 різних трофеїв, у тому числі чемпіонства у Бразилії, Іспанії та Франції, а також Копа Лібертадорес та Лігу чемпіонів. Також форвард зібрав колекцію з більш ніж 20 індивідуальних нагород.

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Неймар – головна зірка чемпіонату Франції
Неймар – головна зірка чемпіонату Франції / Фото: Reuters

Має успіх Ней і в покері, яким він серйозно захопився у 2014 році. За рік він зіграв на Charity Home Game, благодійному турнірі у Сан-Паулу.

А у 2018 році форвард взяв участь у Brazilian Series of Poker (BSOP), посівши підсумкове 6-е місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро. Нещодавно Неймар розірвав суперників в онлайні, оформивши свій бесткеш.

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До вашої уваги – тест на цікаві факти про Неймара. Як багато ви знаєте про зірку футболу та рекламну особу покеру? Перевірмо!

Як добре ви знаєте Неймара?

Згадуємо цікаві факти про футбольного покериста світу. Наскільки добре ви знаєте бразильця?
Почати
1/10

Почнемо із простого. У 2017 році Неймар перейшов до ПСЖ та став найдорожчим футболістом в історії. Скільки паризький клуб заплатив за форварда?

101 млн євро
0 %
180 млн євро
17 %
222 млн євро
83 %
300 млн євро
0 %
Неймар – єдиний футболіст, який пробив позначку в трансферній вартості 200 млн євро.
Далі
2/10

Перший клуб Неймара Сантос має таке близьке до покеру прізвисько.

Риби
17 %
Тузи
33 %
Акули
50 %
Чітери
0 %
Прізвисько Сантоса – Peixe, що у перекладі з португальської означає "риби".
Далі
3/10

До переїзду в Барселону Неймар проходив перегляд у цьому європейському клубі, але все ж таки повернувся додому в Сантос. Про який клуб йдеться?

Реал
50 %
ПСЖ
17 %
Шахтар
33 %
Манчестер Сіті
0 %
Неймар опинився на перегляді у Реалі у 14 років, але Сантос умовив його продовжити кар'єру на Батьківщині.
Далі
4/10

Свого часу навколо Неймара спалахнув скандал на релігійному ґрунті після публікації в журналі. У вигляді когось зобразили бразильця?

Диявола
17 %
Ісуса
50 %
Іуди
17 %
Будди
17 %
Бразильці були незадоволені тим, що молодий форвард наслідував знамениту статую Ісуса Христа в Ріо.
Далі
5/10

Раніше Неймара назвали "Новим Робіньо", проте його прізвисько пов'язане з іншою небразильською легендою. Якою?

Хрісто Стоїчков
0 %
Ліонель Мессі
33 %
Герд Мюллер
0 %
Дієго Марадона
67 %
Одне з прізвиськ бразильського форварда – Неймарадона.
Далі
6/10

Неймар забив за збірну Бразилії аж 70 голів. Яке місце у списку бомбардирів займає форвард?

1
17 %
2
67 %
3
17 %
4
0 %
"Король футболу" Пеле забив 77 м'ячів за збірну, але ця позначка незабаром може підкоритися Неймару.
Далі
7/10

Нещодавно Неймар оформив бест-кеш в онлайн-турнірі з покеру. Скільки заробив бразилець?

20 тисяч доларів
0 %
125 тисяч доларів
100 %
222 тисячі доларів
0 %
1 млн доларів
0 %
Бразилець посів третє місце в івенті High Roller Winter Series і виграв 125 тисяч доларів.
Далі
8/10

У ворота якої української команди Неймар забивав у Лізі чемпіонів?

Шахтар
33 %
Динамо
17 %
Обох
0 %
Жодної
50 %
Більше того, Неймар жодного разу не грав проти українських клубів
Далі
9/10

8 липня 2014 року Бразилія з ганьбою програла Німеччині у півфіналі домашнього Мундіалю (1:7). Чим у тому матчі запам'ятався Неймар?

Відзначився автоголом
0 %
Був вилучений за симуляцію
0 %
Забив єдиний гол Бразилії
50 %
Неймар не грав через травму
50 %
Одна з головних відмазок бразильців – у тому матчі через травму не могла грати головна зірка збірної Неймар.
Далі
10/10

Після закінчення кар'єри футболіста Неймар хоче поєднати себе з покером. Яким чином?

Відкриє покер-рум
0 %
Стане професійним гравцем
33 %
Будет дилером
0 %
Почне вести стріми про покер
67 %
"Думаю, що після закінчення футбольної кар'єри я зможу виступати у турнірах та грати там, де я завжди хотів", – сказав Неймар.
Далі

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