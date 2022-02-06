Тест на цікаві факти про Неймара. Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру?

Перевірте свої знання про одного з найкращих футболістів сучасності, який чудово показує себе за покерним столом

Неймар чудово проявляється себе не тільки на футбольному полі, але й за покерним столом / Фото: AFP, Cardmates

Вчора одному з найкращих футболістів сучасності Неймару виповнилося 30 років. Бразилець активно підкорює футбольні висоти, а також голосно заявляє про себе у покері.

За свою кар'єру Неймар виграв 27 різних трофеїв, у тому числі чемпіонства у Бразилії, Іспанії та Франції, а також Копа Лібертадорес та Лігу чемпіонів. Також форвард зібрав колекцію з більш ніж 20 індивідуальних нагород.

Реклама

Неймар – головна зірка чемпіонату Франції / Фото: Reuters

Має успіх Ней і в покері, яким він серйозно захопився у 2014 році. За рік він зіграв на Charity Home Game, благодійному турнірі у Сан-Паулу.

А у 2018 році форвард взяв участь у Brazilian Series of Poker (BSOP), посівши підсумкове 6-е місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро. Нещодавно Неймар розірвав суперників в онлайні, оформивши свій бесткеш.

Реклама

Читайте також: ТОП-5 крутих футболістів, які голосно заявили про себе в покері

До вашої уваги – тест на цікаві факти про Неймара. Як багато ви знаєте про зірку футболу та рекламну особу покеру? Перевірмо!