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Тест на интересные факты о Неймаре. Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 февраля, 07:49
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Проверьте свои знания об одном из лучших футболистов современности, который отменно показывает себя за покерным столом
Неймар отлично проявляется себя не только на футбольном поле, но и за покерным столом
Неймар отлично проявляется себя не только на футбольном поле, но и за покерным столом / Фото: AFP, Cardmates

Вчера одному из лучших футболистов современности Неймару исполнилось 30 лет. Бразилец активно покоряет футбольные высоты, а также громко заявляет о себе в покере.

За свою карьеру Неймар выиграл 27 разных трофеев, в том числе чемпионства в Бразилии, Испании и Франции, а также Копа Либертадорес и Лигу чемпионов. Также форвард собрал коллекцию из более чем 20-ти индивидуальных наград.

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Неймар – главная звезда чемпионата Франции
Неймар – главная звезда чемпионата Франции / Фото: Reuters

Преуспевает Ней и в покере, которым он серьезно занялся в 2014 году. Через год он сыграл на Charity Home Game, благотворительном турнире в Сан-Паулу.

А в 2018 году форвард принял участие в Brazilian Series of Poker (BSOP), заняв итоговое 6-е место, что принесло ему около 18 тысяч евро. Недавно же Неймар разорвал соперников в онлайне, оформив свой бесткэш.

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Вашему вниманию – тест на интересные факты о Неймаре. Как много вы знаете о звезде футбола и рекламном лице покера? Давайте проверим!

Как хорошо вы знаете Неймара?

Вспоминаем интересные факты о самом футбольном покеристе мира. Насколько хорошо вы знаете бразильца?
Начать
1/10

Начнем с простого. В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ и стал самым дорогим футболистом в истории. Сколько парижский клуб заплатил за форварда?

101 млн евро
0 %
180 млн евро
17 %
222 млн евро
83 %
300 млн евро
0 %
Неймар – единственный футболист, пробивший отметку в трансферной стоимости в 200 млн евро.
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2/10

Первый клуб Неймара Сантос имеет такое близкое к покеру прозвище.

Рыбы
17 %
Тузы
33 %
Акулы
50 %
Читеры
0 %
Прозвище Сантоса – Peixe, что в переводе с португальского означает "рыбы".
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3/10

До переезда в Барселону Неймар проходил просмотр в этом европейском клубе, но все же вернулся домой в Сантос. О каком клубе речь?

Реал
50 %
ПСЖ
17 %
Шахтер
33 %
Манчестер Сити
0 %
Неймар оказался на просмотре в Реале в 14 лет, но Сантос уговорил его продолжить карьеру на Родине.
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4/10

В свое время вокруг Неймара разгорелся скандал на религиозной почве после публикации в журнале. В виде кого изобразили бразильца?

Дьявола
17 %
Иисуса
50 %
Иуды
17 %
Будды
17 %
Бразильцы были недовольны тем, что молодой форвард подражал знаменитой статуе Иисуса Христа в Рио.
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5/10

Ранее Неймара назвали "Новым Робиньо", однако также его прозвище связано с другой небразильской легендой. Какой?

Христо Стоичков
0 %
Лионель Месси
33 %
Герд Мюллер
0 %
Диего Марадона
67 %
Одно из прозвищ бразильского форварда – Неймарадона.
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6/10

Неймар забил за сборную Бразилии аж 70 голов. Какое место в списке бомбардиров занимает форвард?

1
17 %
2
67 %
3
17 %
4
0 %
"Король футбола" Пеле забил 77 мячей за сборную, но эта отметка вскоре может покориться Неймару.
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7/10

Недавно Неймар оформил бест-кэш в онлайн-турнире по покеру. Сколько заработал бразилец?

20 тысяч долларов
0 %
125 тысяч долларов
100 %
222 тысячи долларов
0 %
1 миллион долларов
0 %
Бразилец занял третье место в ивенте High Roller Winter Series и выиграл 125 тысяч долларов.
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8/10

В ворота какой украинской команды Неймар забивал в Лиге чемпионов?

Шахтер
33 %
Динамо
17 %
Обеих
0 %
Ни одной
50 %
Более того, Неймар ни разу не играл против украинских клубов
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9/10

8 июля 2014 года Бразилия с позором проиграла Германии в полуфинале домашнего Мундиаля (1:7). Чем в том матче запомнился Неймар?

Отметился автоголом
0 %
Был удален за симуляцию
0 %
Забил единственный гол Бразилии
50 %
Неймар не играл из-за травмы
50 %
Одна из главных отмазок бразильцев – в том матче из-за травмы не могла играть главная звезда сборной Неймар.
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10/10

После окончания карьеры футболиста Неймар хочет связать себя с покером. Каким образом?

Откроет покер-рум
0 %
Станет профессиональным игроком
33 %
Будет дилером
0 %
Начнет вести стримы про покер
67 %
"Думаю, что после окончания футбольной карьеры я смогу выступать в турнирах и играть там, где я всегда хотел", - сказал Неймар.
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