Тест на интересные факты о Неймаре. Как хорошо вы знаете звезду футбола и покера?

Проверьте свои знания об одном из лучших футболистов современности, который отменно показывает себя за покерным столом

Неймар отлично проявляется себя не только на футбольном поле, но и за покерным столом / Фото: AFP, Cardmates

Вчера одному из лучших футболистов современности Неймару исполнилось 30 лет. Бразилец активно покоряет футбольные высоты, а также громко заявляет о себе в покере.

За свою карьеру Неймар выиграл 27 разных трофеев, в том числе чемпионства в Бразилии, Испании и Франции, а также Копа Либертадорес и Лигу чемпионов. Также форвард собрал коллекцию из более чем 20-ти индивидуальных наград.

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Неймар – главная звезда чемпионата Франции / Фото: Reuters

Преуспевает Ней и в покере, которым он серьезно занялся в 2014 году. Через год он сыграл на Charity Home Game, благотворительном турнире в Сан-Паулу.

А в 2018 году форвард принял участие в Brazilian Series of Poker (BSOP), заняв итоговое 6-е место, что принесло ему около 18 тысяч евро. Недавно же Неймар разорвал соперников в онлайне, оформив свой бесткэш.

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Вашему вниманию – тест на интересные факты о Неймаре. Как много вы знаете о звезде футбола и рекламном лице покера? Давайте проверим!